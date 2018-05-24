"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": рецепт киша от Мирославы Стандратюк

Мирослава готовит киш с брокколи, цветной капустой, перцем и мясом

Киш с овощами и мясом Фото: depositphotos.com

Одним из коронных блюд участницы "МастерШеф" Мирославы Стандратюк стал открытый французский пирог – киш. Девушка отмечает, что его можно готовить с любой начинкой, главное, чтобы она была сухой, без добавления воды или масла.

Киш с мясом и брокколи

Ингредиенты:

Для теста:

масло холодное – 110 г

вода – 15 мл

мука – 160 г

соль – щепотка

Для начинки:

брокколи – 100 г

лук-порей – 100 г

мясо (свинина или курица) – 150 г

перец болгарский – 1 шт.

цветная капуста – 100 г

Для заливки:

сливки 33% – 70 мл

молоко – 50 мл

яйцо – 1 шт.

сыр твердый – 300 г

специи – по вкусу

Рецепт приготовления:

Приготовьте тесто. Добавьте к муке соль и охлажденное масло и сделайте крошку. Затем добавьте воду, замесите тесто и оставьте в холодильнике на 40 минут. Раскатайте тесто. Толщина может быть разной. Высота бортиков в классическом варианте – 2 см. На дно разъемной формы для выпечки положите пергамент и выложите тесто в форму. Сделайте вилкой много дырочек. Поставьте основу в разогретую духовку до 180 °С на 20-25 минут. Приготовьте начинку. Пробланшируйте брокколи и цветную капусту, используя для этого обычную воду или бульон. Когда вода закипит, добавьте брокколи и цветную капусту, проварите несколько минут до состояния аль денте. Затем обязательно опустите овощи в холодную воду со льдом, чтобы сохранить их цвет. Разрежьте овощи на мелкие кусочки или разберите на соцветия. Лук-порей порежьте маленькими кольцами (используйте только белую часть) и немного пробланшируйте. Мясо порежьте маленькими кусочками и поджарьте без добавления масла. Снимите с перца кожицу и порежьте маленькими кубиками. Приготовьте заливку. Взбейте яйцо, добавьте сливки с молоком и еще раз взбейте. Натрите 100 г твердого сыра, добавьте к заливке и перемешайте. Соль и специи добавьте по вкусу. На запеченное тесто выложите овощи и сверху вылейте заливку. Натрите 200 г твердого сыра и посыпьте киш. Выпекайте его в духовке при 180 °С 20-35 минут. Если вы хотите, чтобы подпеклись бока, то достаньте киш из формы за 10 минут до конца. Готовый киш украсьте листиками тимьяна.

Напомним, ранее стало известно, кто из участников прошел в суперфинал "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". Мы также сообщали, что в пятнадцатом выпуске юные кулинары готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".