"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": рецепт торта "Молочная девочка" от Артура Маляренко

Торт "Молочная девочка" готовится на основе сгущенного молока

Торт "Молочная девочка" Фото: pixabay.com

Торт "Молочная девочка" хоть и не образец высокой кухни, но все же довольно популярный десерт среди украинских домохозяек. Существует версия, что этот торт пришел к нам из Германии, где есть сгущенка под названием "Milch Mädchen" = в дословном переводе "Молочная девочка". А коржи для этого торта готовятся именно на сгущенном молоке – отсюда и произошло название. Такой десерт содержит немного ингредиентов, а поэтому прост в приготовлении. Нежные коржи в сочетании со сливочным кремом пришлись по вкусу нашим хозяйкам, поэтому немецкий торт быстро прижился в Украине.

Артур Маляренко, который покинул шоу "МастерШеф" в пятнадцатом выпуске, поделился своим фирменным рецептом этого десерта.

Торт "Молочная девочка"

Ингредиенты для теста:

сгущенное молоко – 600 г

яйца – 3 шт.

мука – 240 г

разрыхлитель – 15 г

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр – 500 г

сливки 33% – 150 г

сахарная пудра – 150 г

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Рецепт приготовления:

Приготовьте тесто. Взбейте сгущенное молоко вместе с яйцами до появления пузырьков. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте муку к сгущенке и яйцам и перемешайте лопаткой до однородной массы. Дайте тесту настояться в течение 15–20 минут. Заранее нарисуйте на пергаменте круги-шаблоны для коржей, например, диаметром 20 см. Налейте в центр шаблона 2–3 ст. л. теста и равномерно размажьте его. Выпекайте коржи 5 минут при температуре 180 °C. Готовые коржи перекладывайте пергаментом, чтобы избежать их склеивания между собой. Приготовьте крем. Смешайте сливочный сыр и сахарную пудру, далее постепенно добавляйте сливки. Соберите торт. Выложите немного крема на подложку, а сверху – первый корж. Продолжайте чередовать крем и коржи. Последний корж не смазывайте сразу кремом. Уберите десерт в холодильник на несколько часов. После того, как торт пропитался, покройте последний корж кремом и украсьте на свой вкус.

Напомним, в четырнадцатом выпуске "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" юные кулинары стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".