"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": сегодня станут известны имена финалистов

В шестнадцатом выпуске судьи назовут имена лучших участников

Семерка лучших участников Фото: пресс-служба

В эфире проекта "МастерШеф" осталось всего 7 подростков. А это значит, что шоу подходит к своему финалу, и совсем скоро зрители узнают имена счастливчиков, которые получат заветный именной китель.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" участников ждет последний рывок. Самые сложные испытания покажут, кто освоил кулинарную науку и современные техники. В первом конкурсе подростки должны повторить основные блюда, например, фалафель со свекольным хумусом или котлету по-киевски. Но есть одно "но": блюда должны быть десертами, которые выглядят как основные!

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"Это очень сложное испытание, но оно вполне выполнимое. Главное, вспомнить современные кулинарные техники и дать волю своей фантазии", – говорит судья Татьяна Литвинова.

Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба

Во втором конкурсе командам нужно приготовить как можно больше блюд, и заработать тем самым как можно больше звездочек. А битва проигравших станет самой яркой в этом сезоне! В одном конкурсе будут собраны все самые сложные испытания черных фартуков: готовка на карусели, медный лабиринт и высокие столы. Участники, что успешно пройдут все этапы, получат именной китель и пройдут в финал проекта.

Кто впишет свои имена в историю "МастерШеф", увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".