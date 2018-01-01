"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": суперфиналистки рассказали о съемках в проекте

Девушки поделились своими впечатлениями об участии в шоу

Суперфиналистки шоу Фото: пресс-служба СТБ

30 мая в эфире телеканала СТБ состоится суперфинал проекта "МастерШеф. Кулинарный выпускной". За звание лучшего юного кулинара страны сразятся три юные девушки: Настя Кобыляцкая, Каролина Залевская и Таня Куриленко. Кто получит кубок, 100 000 гривен и обучение в престижной кулинарной школе, зрители увидят через неделю.

И хотя съемки закончились несколько месяцев назад, впечатления от проекта у всех участниц такие же, как и сразу после финала.

Каролина Залевская

Каролина Залевская Фото: пресс-служба

- Как готовилась к суперфиналу?

- Когда я попала в двадцатку, то поставила себе цель пройти хотя бы до десятки. Хотелось чему-то научиться на проекте. Когда прошла в десятку, решила, что нужно получить китель. Но даже когда получила китель, не могла подумать, что пройду в суперфинал. За день до этого у меня была истерика… Мне настолько не верилось, что я прошла в суперфинал, что была даже в каком-то плане не готова к нему. Когда мы получили кители, и каждый день кто-то из финалистов выбывал, для меня это был очень напряженный период, и я просто не знала, что такое сон. Я была в тупике, и не знала, что мне делать. Плакала и даже говорила, что не выйду на суперфинал. На момент, когда нас было десять человек, я могла написать сотню разных меню, а за день до самого главного дня в моей жизни случился ступор.

Я даже не помню того момента, как появилось мое меню. Просто пересматривала свои записи, много чего смотрела в интернете, старалась связаться с разными поварами, чтобы они мне что-то посоветовали. Мои родители меня успокаивали. Я не спала всю ночь. А потом получила такие эмоции, которые даже не могу описать словами.

- Что почувствовала, когда осознала, что съемки закончились?

- Это может прозвучать странно, но я испытала облегчение. Раньше думала, что буду очень грустить от того, что все закончилось, но все оказалось иначе. Я испытывала эйфорию! Когда на суперфинале летели конфетти, у меня перед глазами пролетело все, что произошло на "МастерШеф". Сколько всего мы пережили! Столько эмоций у меня не было, наверное, за всю жизнь. И радость, и слезы! Сколько всего я здесь выплакала! А на суперфинале меня поддерживало столько людей! И я поняла, что на самом деле получила на проекте.

"МастерШеф" закончится, зрители про нас когда-нибудь могут забыть. Но я получила столько добрых слов от окружающих в этот день, мне звонили родственники со словами, что гордятся мной. И я поняла, что заработала любовь – от близких и даже от тех, кого я не знаю.

- После участия в "МастерШеф" популярности прибавилось? Узнают на улицах?

Когда я шла на проект, я не задумывалась ни о какой популярности, я шла не за каким-то признанием. Лично мне мой характер не сильно по душе. Но в Инстаграме мне пишет столько людей! Что я им нравлюсь, что я искренняя и открытая. Я такого совсем не ожидала. Это очень приятно!

Настя Кобыляцкая

Настя Кобыляцкая Фото: пресс-служба СТБ

- Что ты почувствовала, когда осознала, что в тройке суперфиналистов?

На самом деле, я только мечтала о том, чтобы попасть в суперфинал. Даже не подозревала, что у меня получится, и я смогу дойти так далеко. А когда поняла, что нас осталось трое, то была очень счастлива. Еще я была счастлива, что в суперфинале рядом со мной есть Каролина. Я понимала, что мы с ней конкурентки, и нам придется еще пройти самый главный бой, но все равно меня переполняли радостные эмоции. Вспоминала свой путь на проекте.. Как на кастинг пришла запуганная девочка-ботанша в очках (смеется). Что-то доказывала Эктору, и он мне сказал "нет". Тогда очень расстроилась, даже подумала, что разозлила его.

Но когда в финале стояла тройка финалистов, Эктор улыбался… И я поняла, что скорее всего, он увидел, что мне нужен этот проект, что я действительно хочу дальше развиваться. И если бы он мне делал поблажки в течение проекта, мне было бы, конечно, приятно, но я бы могла застопориться на одном уровне. А так он постоянно держал меня в тонусе, и я шла вперед.

- Какой совет можешь дать участникам следующего сезона?

- Наверное, самый главный совет – верить в себя и свои силы. Когда я шла на кастинг, я, конечно, очень хотела, чтобы у меня все получилось. Но, наверное, единственный человек, который был уверен, что у меня все получится, это моя мама.

Конечно, нужно читать кулинарные книги. И не умничать! Не пререкаться с судьями. Все что они говорят – впитывать. Не впадать в панику, и не обращать внимания на людей, которые будут пытаться выбить вас из колеи.

- После участия в "МастерШеф" популярности прибавилось? Узнают на улицах?

- На улицах узнают достаточно часто. Я простой человек, со всеми фотографируюсь, если просят, не фыркаю. Мне наоборот очень приятно пообщаться с людьми, а они очень рады узнать что-нибудь о проекте. Недавно случилась забавная ситуация. В метро подошел поезд, но он был слишком заполнен, и я решила подождать следующего. В вагон забежала девушка, она видит меня, стоящую на перроне, а двери уже закрылись, и она начинает кулаками бить по стеклу. Может быть, она хотела сфотографироваться, или просто узнала меня. Это было очень приятно! Но на самом деле есть два часто-задаваемых вопроса от посторонних. Кто выиграл в "МастерШеф", и встречаюсь ли я с Марком Левинским.

Таня Куриленко

Таня Куриленко Фото: пресс-служба СТБ





- Как готовилась к финалу?

- На самом деле, я не представляла, что окажусь в финале, и вообще никак не готовилась! Многие участники даже заранее подготавливали меню, и уже знали, что они могли бы приготовить. А я составляла меню за день до. И сейчас считаю, что заранее не нужно ничего делать. Лучше заняться своим меню тогда, когда ты будешь точно уверен, что попадаешь в суперфинал.

Это был тяжелый путь на проекте. И любое достижение не дается просто так. Каждый день я прикладывала много усилий: читала, учила. Когда ты получаешь для себя такой шанс, нужно им максимально воспользоваться.

- Что почувствовала, когда осознала, что съемки закончились?

- Я настолько привыкла к съемочному режиму, что не могла поверить, что все правда закончилось. На проекте мы рано встаем, нам делают макияж, потом настраивают звук, потом идет процесс съемки и конкурс. Я понимала, что когда приеду домой, такого уже не будет. Но это все дало мне понять, кем я хочу быть. Хочу работать в телевизионной сфере. За время проекта я поняла, что камеры и вся атмосфера на площадке – это точно мое. Возможно, я бы хотела вести кулинарную программу.

- Что было самым запоминающимся на проекте?

- Для меня самым ярким был момент, когда я впервые зашла на кухню "МастерШеф". Ведь до этого я всегда смотрела проект по телевизору, и думала: "Ну почему я не там?!". А когда попала на эту легендарную кухню, то думала "Ущипните меня, неужели все по-настоящему?". А когда Эктор сказал мне "Да", я просто была в шоке.

Если честно, когда только вышел первый выпуск "МастерШеф", то в мою сторону посыпались очень негативные комментарии. Я тогда думала, что, наверное, какая-то не такая. Но прошло время, и на данный момент у меня очень много положительных комментариев. Наверное, люди увидели во мне того человека, которым я на самом деле являюсь. Были моменты, когда я даже плакала из-за гадостей, которые мне писали. Но потом я поняла, что без гадостей ничего не получится. Лучше так, чем если о тебе вообще ничего не будут писать.

- Какой совет можешь дать участникам следующего сезона?

- Нужно не бояться и идти к своей цели. Нужно знать, чего ты хочешь от жизни. И если ты будешь прикладывать усилия, то все обязательно сбудется. Например, в моем случае некоторые участники думали, зачем я вообще пришла на проект. Меня всегда выбирали в команду последней. Я расстраивалась, но не показывала этого. Потом мне вообще говорили, что мне здесь не место. Но я знала свою цель, и зачем я пришла на проект. А в финале они уже боролись со мной. Наверное, этим я доказала, что нужно всегда идти к своей цели.

Напомним, ранее стало известно, кто из участников прошел в суперфинал "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". Мы также сообщали, что в пятнадцатом выпуске юные кулинары готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".