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"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в пятнадцатом выпуске подростки готовили для звездных гостей

На проект пришли тренер ФК "Шахтер" и Вице-мисс Вселенная-2016

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:45
На шоу пришла Вице-мисс Вселенная-2016 Фото: stb.ua
На шоу пришла Вице-мисс Вселенная-2016 Фото: stb.ua

Пятнадцатый выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 9 мая.  В первом конкурсе судьи назначили капитанами Настю, Ярика, Каролину и Юру. Их ждало испытание под названием "Конвейер". Каждая команда за 1.5 часа должна была приготовить одно блюдо с продуктами, которые им выдавал специальный конвейер. Какое именно – подростки должны были догадаться сами.

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Первым испытанием стал "Конвейер"
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Команды "красных" и "желтых" угадали и отлично приготовили свои блюда, что позволило им подняться на балкон. "Зеленые" подали судьям слишком сладкие эмпанадас, и к тому же плохо пропекли тесто. "Синие" должны были приготовить японский суп, но вместо него сделали вонтоны. В итоге черные фартуки надели капитаны Ярик и Юра. 

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Ярик и Юра надели черное
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Следующий конкурс – угощение для посольств – один из самых ответственных этапов шоу. В прошлых сезонах "МастерШеф" в гости приезжали дипломаты из Франции и Великобритании. А в сегодняшней программе подростки кормили посольства Португалии и Бразилии. Кроме того, к подросткам приехали Вице-мисс Вселенная-2016 Рахель Пелиссье, а также главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека.

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Подростки кормили высокопоставленных гостей
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Готовить для таких гостей – серьезное дело, но подросткам помогали их капитаны: Вадим Бжезинский (Пава), и Михаил Грушецкий. Обе команды должны были продумать изысканное меню, состоящее из закусок, основных блюд и десертов.

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Подростки с капитанами
Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Для меня это совершенно новый опыт. Ранее я никогда не участвовал в таких проектах. Отлично провел вечер, встретился с португальцами и бразильцами, живущими в Украине. Также интересно было попробовать блюда, приготовленные детьми. Скажу честно, они меня удивили!" – сказал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Победу с большим отрывом одержала команда "красных" под руководством Михаила Грушецкого. Участники "синей" команды проголосовали против Артура, решив, что именно он виноват в проигрыше.

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Артур оказался в черном из-за Тани
Фото: facebook.com/MasterChefUA

На "битве черных фартуков" подростки должны были повторить блюда, которые готовили судьи – каре ягненка, пасту с лобстером и фруктово-ореховый десерт. Жюри от участников закрывала высокая стена, и юные кулинары наблюдали за Эктором, Татьяной и Дмитрием через перископ. 

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Юные кулинары подсматривали за судьями
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Ярик отлично справился с заданием и поднялся на балкон. Юра приготовил для десерта слишком жидкий крем, а Артур недоварил лобстера, подав его практически сырым. Судьи решили, что именно Артур должен покинуть шоу в пятнадцатом выпуске.

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Артур Маляренко покинул проект
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в тринадцатом выпуске "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 15-й выпуск онлайн: конкурс "Конвейер":

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 15-й выпуск онлайн: подростки готовят для посольств:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 15-й выпуск онлайн: "битва черных фартуков":

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Источник: "Сегодня"

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