"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в шестнадцатом выпуске стали известны имена финалистов

Судьи выбрали шестерку лучших участников

Финалисты "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной" Фото: facebook.com/MasterChefUA

Шестнадцатый выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 16 мая. В первом конкурсе подростков ожидало индивидуальное испытание. Им следовало приготовить основные блюда, например, фалафель со свекольным хумусом или котлету по-киевски. Но была одна оговорка: блюда должны были быть десертами, которые только выглядят как основные.

Татьяна Литвинова Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Это очень сложное испытание, но оно вполне выполнимое. Главное, вспомнить современные кулинарные техники и дать волю своей фантазии", – прокомментировала судья Татьяна Литвинова.

Хуже всего с заданием справились Саша Лукомский и Олег – их блюда ("спагетти болоньезе" и "фаршированный перец") совершенно не впечатлили жюри. Парни получили черные фартуки.

Олег и Саша надели черное Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе командам нужно приготовить как можно больше блюд, и заработать тем самым как можно больше звездочек. Однозначным лидером испытания стала Настя – она выиграла целых 6 звезд. Второе место заняла Таня с 5-ю звездами, третье – Каролина с 3-мя. Черные фартуки надели Юра и Ярик как участники с наименьшим количеством звезд.

Настя выиграла конкурс Фото: facebook.com/MasterChefUA

Битва проигравших стала самой яркой в этом сезоне. В одном конкурсе были собраны все самые сложные испытания черных фартуков: готовка на карусели, медный лабиринт и высокие столы. Участники, которые смогли успешно пройти все этапы, получали именной китель и право пройти в финал проекта.

Участников оценивали Дмитрий и Татьяна Фото: facebook.com/MasterChefUA

Блюда подростков оценивали только Дмитрий Горовенко и Татьяна Литвинова. Эктор Хименес-Браво не смог присутствовать на оглашении вердиктов из-за плохого самочувствия.

Судьи похвалили блюда Саши и Олега – парни идеально приготовили пасту и рыбу. Юра справился с заданием хуже, но все же прошел в финал. В итоге судьи решили, что шоу в шестнадцатом должен покинуть Ярик. Белые кители получили: Таня, Настя, Каролина, Саша, Олег и Юра.

Ярик покинул проект за шаг до финала Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: подростки готовят десерты-обманки:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: юные кулинары сражаются за звезды:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: "битва черных фартуков":