Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в шестнадцатом выпуске стали известны имена финалистов

Судьи выбрали шестерку лучших участников

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:54
Финалисты &quot;МастерШеф&quot; - &quot;Кулинарный выпускной&quot; Фото: facebook.com/MasterChefUA
Финалисты "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной" Фото: facebook.com/MasterChefUA

Шестнадцатый выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 16 мая. В первом конкурсе подростков ожидало индивидуальное испытание. Им следовало приготовить основные блюда, например, фалафель со свекольным хумусом или котлету по-киевски. Но была одна оговорка: блюда должны были быть десертами, которые только выглядят как основные.

fvv_2018-03-02__0215
Татьяна Литвинова
Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Это очень сложное испытание, но оно вполне выполнимое. Главное, вспомнить современные кулинарные техники и дать волю своей фантазии", – прокомментировала судья Татьяна Литвинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": рецепт торта "Молочная девочка" от Артура Маляренко

Хуже всего с заданием справились Саша Лукомский и Олег – их блюда ("спагетти болоньезе" и "фаршированный перец") совершенно не впечатлили жюри. Парни получили черные фартуки.

32594133_1995267333847954_4655725547928682496_n
Олег и Саша надели черное
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе командам нужно приготовить как можно больше блюд, и заработать тем самым как можно больше звездочек. Однозначным лидером испытания стала Настя – она выиграла целых 6 звезд. Второе место заняла Таня с 5-ю звездами, третье – Каролина с 3-мя. Черные фартуки надели Юра и Ярик как участники с наименьшим количеством звезд. 

32683910_1995282777179743_1689542324956168192_n
Настя выиграла конкурс
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Битва проигравших стала самой яркой в этом сезоне. В одном конкурсе были собраны все самые сложные испытания черных фартуков: готовка на карусели, медный лабиринт и высокие столы. Участники, которые смогли успешно пройти все этапы, получали именной китель и право пройти в финал проекта.

32754466_1995408260500528_8538247246162952192_n
Участников оценивали Дмитрий и Татьяна
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Блюда подростков оценивали только Дмитрий Горовенко и Татьяна Литвинова. Эктор Хименес-Браво не смог присутствовать на оглашении вердиктов из-за плохого самочувствия. 

Судьи похвалили блюда Саши и Олега – парни идеально приготовили пасту и рыбу. Юра справился с заданием хуже, но все же прошел в финал. В итоге судьи решили, что шоу в шестнадцатом должен покинуть Ярик. Белые кители получили: Таня, Настя, Каролина, Саша, Олег и Юра. 

32665315_1995432547164766_767620770166734848_n
Ярик покинул проект за шаг до финала
Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию"

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: подростки готовят десерты-обманки:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: юные кулинары сражаются за звезды:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: "битва черных фартуков":

Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": рецепт шоколадного медовика от Каролины Залевской "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной": в 12-м выпуске подростки приготовят любимый суп Эктора Хименес-Браво "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной": в 11-м выпуске звезды 7-го сезона вернутся на проект "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной": спустя три месяца подростки встретятся с родителями
подростки МастерШеф гаспарян кулинарное шоу
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров