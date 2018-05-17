"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в шестнадцатом выпуске стали известны имена финалистов
Судьи выбрали шестерку лучших участников
Шестнадцатый выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 16 мая. В первом конкурсе подростков ожидало индивидуальное испытание. Им следовало приготовить основные блюда, например, фалафель со свекольным хумусом или котлету по-киевски. Но была одна оговорка: блюда должны были быть десертами, которые только выглядят как основные.
"Это очень сложное испытание, но оно вполне выполнимое. Главное, вспомнить современные кулинарные техники и дать волю своей фантазии", – прокомментировала судья Татьяна Литвинова.
Хуже всего с заданием справились Саша Лукомский и Олег – их блюда ("спагетти болоньезе" и "фаршированный перец") совершенно не впечатлили жюри. Парни получили черные фартуки.
Во втором конкурсе командам нужно приготовить как можно больше блюд, и заработать тем самым как можно больше звездочек. Однозначным лидером испытания стала Настя – она выиграла целых 6 звезд. Второе место заняла Таня с 5-ю звездами, третье – Каролина с 3-мя. Черные фартуки надели Юра и Ярик как участники с наименьшим количеством звезд.
Битва проигравших стала самой яркой в этом сезоне. В одном конкурсе были собраны все самые сложные испытания черных фартуков: готовка на карусели, медный лабиринт и высокие столы. Участники, которые смогли успешно пройти все этапы, получали именной китель и право пройти в финал проекта.
Блюда подростков оценивали только Дмитрий Горовенко и Татьяна Литвинова. Эктор Хименес-Браво не смог присутствовать на оглашении вердиктов из-за плохого самочувствия.
Судьи похвалили блюда Саши и Олега – парни идеально приготовили пасту и рыбу. Юра справился с заданием хуже, но все же прошел в финал. В итоге судьи решили, что шоу в шестнадцатом должен покинуть Ярик. Белые кители получили: Таня, Настя, Каролина, Саша, Олег и Юра.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: подростки готовят десерты-обманки:
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: юные кулинары сражаются за звезды:
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть 16-й выпуск онлайн: "битва черных фартуков":