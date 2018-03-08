"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": в шестом выпуске подростки устроили танцы

Вчера, 23:45

Участники шоу превратили съемочную площадку в настоящий танцпол

&quot;МастерШеф&quot; – &quot;Кулинарный выпускной&quot; 6 выпуск Фото: stb.ua
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 6 выпуск Фото: stb.ua

Шестой выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 7 марта. В первом испытании судьи разделили участников на три команды. Капитаном "синих" стала Женя, "красных" – Артур, а команду "желтых" возглавила Настя. Всего за 30 минут подростки должны были в точности повторить блюда, приготовленные Эктором Хименес-Браво. 

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Синим" досталась рыба, "красным" – куриные крылышки, а "желтым" – каре из баранины. В конце конкурса капитанам команд следовало найти оригинальные блюда от шефа среди множества копий. Они должны были по очереди указывать на одну из тарелок, и если под ней не было метки – это фальшивка. Каждая из таких ошибок приносила противникам один балл.

"Красные" набрали рекордных 13 очков и поднялись на балкон. Капитан "желтой" команды Настя решила, что виновата в проигрыше, и надела черный фартук на себя. В "синей" команде черный фартук достался Геворгу. 

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Как победитель предыдущего конкурса, во втором испытании Артур автоматически стал капитаном "красных". Пользуясь полученными привилегиями, он назначил лидером "синей" команды Сашу.

Подростки должны были приготовить два блюда. Конкурсанты, вооружившись пушками СО2 и перископами, сделали все возможное, чтобы разгадать блюдо противников, а свое от них скрыть. Именно от этого зависело, кто отправится на самую черную битву "черных" за всю историю проекта.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

В испытании снова победили "красные". Им удалось не только угадать блюдо соперников, но и вкусно его приготовить. Капитан проигравшей команды Саша надел черные фартуки на Марка и Каролину, но в последний момент изменил решение и отправился на "битву черных" вместо девушки.

После объявления результатов конкурса подростки оригинально поздравили Эктора Хименес-Браво с днем рождения. Они исполнили танец под зажигательную композицию Бруно Марса "Uptown Funk". Судья был в восторге от представления.

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

В "битве черных фартуков", которая прошла почти в полной темноте, участвовали: Настя, Геворг, Саша и Марк. Подростки надели специальные шлемы с лампочками, которые горели только тогда, когда два участника одновременно держали рубильник. 

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Фото: facebook.com/MasterChefUA

Несмотря на сложные условия, все конкурсанты приготовили свои блюда хорошо. Благодаря этому, в шестом выпуске проект не покинул никто.

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 6 выпуск смотреть онлайн: подростки пробуют себя в роли лучших поваров планеты:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 6 выпуск смотреть онлайн: конкурс "Перископ":

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" 6 выпуск смотреть онлайн: битва "черных фартуков":

Напомним, ранее победитель "МастерШеф" 7 сезон рассказал об участии в проекте и странных блюдах. А украинка Екатерина Гринюх вошла в финал итальянского "МастерШефа"
подростки, МастерШеф, кулинарное шоу
Источник:

"Сегодня"

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