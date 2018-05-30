"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": все подробности суперфинала шоу
Сегодня судьи выбрали победительницу из тройки финалистов
Заключительный выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 30 мая. В предыдущем эфире определилась тройка суперфиналистов. Ими стали: Настя Кобыляцкая, Каролина Залевская и Таня Куриленко. Сегодня они боролись за титул лучшего кулинара страны, денежный приз в размере 100 000 гривен и возможность пройти обучение в престижной кулинарной школе.
Девушек приехали поддержать родные и вся 20-ка участников "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". За 3 часа суперфиналистки должны были приготовить три блюда: закуску, основное и десерт.
Таня решила подать на закуску тунца в фисташковой панировке, на основное – запеченное по особой технологии каре ягненка, а на десерт – кокосовый мусс с бисквитом, безе и ягодами. Каролина готовила креветки с овощными кремами, каре ягненка с гранатовым соусом и овощами, а также слоеный шоколадно-ягодный десерт. Настя выбрала сложную свекольную закуску с горгонзолой и кешью, каре ягненка в гречневой панировке и шу в ореховой тарталетке с тремя видами крема.
Во время готовки не обошлось без эксцессов: Таня сожгла фисташковую панировку, и ей пришлось обжаривать стейк тунца заново, а Настя уронила замаринованную баранину на пол. Тем не менее девушкам удалось справиться с непредвиденными ситуациями и успешно закончить все запланированные блюда.
Затем суперфиналистки представили свои кулинарные изыски судьям, чтобы те оценили их старания и вынесли вердикты. Танину закуску жюри раскритиковали за неравномерную панировку, а Настину – за эклектичное смешение техник. Закуска Каролины получила сдержанные отзывы.
Тане не удалось основное блюдо: она подала баранину прожарки "Medium Rare" вместо "Medium". Каре, приготовленное Каролиной, показалось судьям вкусным, но чересчур простым. Что касается основного блюда Насти, жюри не устроили его размеры: порция была слишком маленькой по сравнению с закуской.
Последними судьи оценивали десерты. Каролина добавила слишком много желатина в компоте, но приготовила идеальный мусс из белого шоколада. Бисквит в десерте Тани пропитался соусами и получился чересчур влажным. Кроме этого, жюри не понравилось, что блюдо было обильно украшено цветами. Настю раскритиковали за неаккуратную тартинку.
Хотя все суперфиналистки допустили ошибки, судьи решили, что одно меню выгодно отличается от других и достойно хорошего ресторана. Они объявили победительницей проекта "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" Настю Кобыляцкую, 17-летнюю школьницу из Харькова.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: подростки готовят блюда:
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: участники слушают вердикты судей:
"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: объявление победителя: