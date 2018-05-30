"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": все подробности суперфинала шоу

Сегодня судьи выбрали победительницу из тройки финалистов

Суперфиналистки "МастерШеф" - "Кулинарный выпускной" Фото: пресс-служба СТБ

Заключительный выпуск "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" вышел на экраны 30 мая. В предыдущем эфире определилась тройка суперфиналистов. Ими стали: Настя Кобыляцкая, Каролина Залевская и Таня Куриленко. Сегодня они боролись за титул лучшего кулинара страны, денежный приз в размере 100 000 гривен и возможность пройти обучение в престижной кулинарной школе.

Суперфиналисток поддерживали родные и бывшие соперники Фото: facebook.com/MasterChefUA

Девушек приехали поддержать родные и вся 20-ка участников "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". За 3 часа суперфиналистки должны были приготовить три блюда: закуску, основное и десерт.

Таня решила подать на закуску тунца в фисташковой панировке, на основное – запеченное по особой технологии каре ягненка, а на десерт – кокосовый мусс с бисквитом, безе и ягодами. Каролина готовила креветки с овощными кремами, каре ягненка с гранатовым соусом и овощами, а также слоеный шоколадно-ягодный десерт. Настя выбрала сложную свекольную закуску с горгонзолой и кешью, каре ягненка в гречневой панировке и шу в ореховой тарталетке с тремя видами крема.

Настя уронила каре ягненка Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во время готовки не обошлось без эксцессов: Таня сожгла фисташковую панировку, и ей пришлось обжаривать стейк тунца заново, а Настя уронила замаринованную баранину на пол. Тем не менее девушкам удалось справиться с непредвиденными ситуациями и успешно закончить все запланированные блюда.

Суперфиналистки ждут оценок судей Фото: facebook.com/MasterChefUA

Затем суперфиналистки представили свои кулинарные изыски судьям, чтобы те оценили их старания и вынесли вердикты. Танину закуску жюри раскритиковали за неравномерную панировку, а Настину – за эклектичное смешение техник. Закуска Каролины получила сдержанные отзывы.

Тане не удалось основное блюдо: она подала баранину прожарки "Medium Rare" вместо "Medium". Каре, приготовленное Каролиной, показалось судьям вкусным, но чересчур простым. Что касается основного блюда Насти, жюри не устроили его размеры: порция была слишком маленькой по сравнению с закуской.

Последними судьи оценивали десерты. Каролина добавила слишком много желатина в компоте, но приготовила идеальный мусс из белого шоколада. Бисквит в десерте Тани пропитался соусами и получился чересчур влажным. Кроме этого, жюри не понравилось, что блюдо было обильно украшено цветами. Настю раскритиковали за неаккуратную тартинку.

Участницы ждут вердиктов Фото: facebook.com/MasterChefUA

Хотя все суперфиналистки допустили ошибки, судьи решили, что одно меню выгодно отличается от других и достойно хорошего ресторана. Они объявили победительницей проекта "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной" Настю Кобыляцкую, 17-летнюю школьницу из Харькова.

Настя Кобыляцкая победила в проекте Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: подростки готовят блюда:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: участники слушают вердикты судей:

"МастерШеф" – "Кулинарный выпускной": смотреть онлайн суперфинал: объявление победителя: