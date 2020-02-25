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"МастерШеф. Профессионалы": Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне шоу

Эктор Хименес-Браво – известный шеф-повар и судья "МастерШеф-профессионалы-2"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25

29 февраля в 19:00 на канале СТБ состоится премьера второго сезона "МастерШеф. Профессионалы". После оглушительного успеха в прошлом году в этот раз на кастинг придет еще больше талантливых поваров. Они снова будут проходить индивидуальные и командные испытания, чтобы в итоге выиграть 1 000 000 гривен. Уже известно, что на кастинг приедет шеф, который кормил трех президентов Украины, повар из ресторана Владимира Ярославского и даже обладатель престижной ресторанной премии "Соль".

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Бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво сравнил второй и первый сезоны "профи", и рассказал, как оставаться объективным в составе жюри.

В чем отличие между первым и вторым сезоном "МастерШеф. Профессионалы"? Если сравнивать поваров, стали ли они более сильными?

Эктор Хименес-Браво на кастинге
Эктор Хименес-Браво на кастинге
Фото: пресс-служба СТБ

Главное отличие в том, что деятели ресторанной индустрии посмотрели первый сезон, и увидели, насколько крутое шоу мы делаем. Определенно, второй сезон сильнее, чем первый. Вы увидите высший пилотаж и другой уровень профессионализма. Думаю, это природный процесс: все увидели шоу в эфире, и намного больше людей захотели принять участие. В том числе, крутых профи. Теперь все профессионалы хотят быть с нами!

Что труднее: оценивать аматоров или профессионалов?

Судить аматоров, профессионалов, детей или подростков – это часть моей работы. Это уже часть моей повседневной жизни. В каждом сезоне есть свои сложности. У аматоров больше амбиций, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Им сложнее сказать "нет". А профессионалы часто думают, что уже все знают в этой жизни. Когда начинаешь озвучивать критику, которая не совпадает с их мнением, задеваешь их собственное эго. В каждой версии "МастерШеф" есть свои нюансы, но я ко всем привык.

Что вам больше всего запомнилось во время кастинга проекта? Были ли курьезные ситуации?

Эктор – бессменный судья "МастерШеф"
Эктор – бессменный судья "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Во время кастинга было очень неожиданно и весело увидеть Цуперяка. В третьем сезоне "аматоров" Цуперяк был едва ли не самым любимым героем у зрителей. А теперь он вернулся к нам как профессионал! На самом деле он много лет работает поваром, и даже дослужился до шеф-повара. Мне было радостно и смешно вспомнить его сезон. Даже решил пошутить над ним. В третьем сезоне я мечтал вывести его из павильона за ухо, и на кастинге "Профессионалов" моя мечта сбылась, я сделал это. Но, конечно, это была всего лишь шутка.

Как ресторатор, вы отмечаете участников, с которыми бы хотели поработать в дальнейшем?

Если честно, да. Я отметил для себя некоторых участников, которые могли бы работать в моих ресторанах. С некоторыми я уже связался. А одному участнику, он сейчас работает в одном из достойных киевских ресторанов, я сказал, что если он когда-нибудь будет искать работу, пусть приходит ко мне.

Насколько сложно оставаться объективным на проекте?Не заводить любимчиков и бороться с возможной личной неприязнью.

Правило Эктора – быть объективным
Правило Эктора – быть объективным
Фото: пресс-служба СТБ

Быть объективным судьей не так сложно. С самого первого сезона "МастерШеф" еще в 2011 году я поставил за правило быть объективным. Я не сближаюсь с участниками. Если чувствую какие-то симпатии, которые возникают на съемках, я их отсекаю. Быть объективным – это моя работа. Я судья "МастерШеф", и зрители от меня ожидают справедливости. И абсолютно неважно, какие отношения меня связывают с участниками.

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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Источник: Сегодня
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