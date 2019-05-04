Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в десятом выпуске

На проекте осталось восемь участников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:04
Вся синяя команда оказалась на битве черных фартуков
Вся синяя команда оказалась на битве черных фартуков
Фото: пресс-служба СТБ

Десятый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" появился в эфире 4 мая. Он был довольно насыщенным: участникам пришлось построить собственный ресторан и продумать уникальное меню, чтобы удивить важных гостей. 

Победу в конкурсе одержала команда красных. Катерине Песковой, Павлу Серветнику, Алику Мкртчяну и Константину Лайпакову удалось совместить интересную концепцию с неимоверно вкусными блюдами. А их конкуренты в полном составе переоделись в черные фартуки.

Судьи поручили им приготовить блюда по мотивам рецептов обладателя трех звезд Мишлен – Хестона Блюменталя. Весь фокус его рецептов в том, что они не похожи на то, чем являются на самом деле. Так что главным заданием для обладателей черных фартуков стало замаскировать свое блюдо так, чтобы невозможно было догадаться, из чего оно приготовлено. Например, стилизовать его под болгарский перец.

Дима Касап покинул проект
Дима Касап покинул проект
Фото: пресс-служба СТБ

Хуже всего с этим заданием справился Дима Касап. Его блюдо не впечатлило судей, поэтому именно Дима покинул шоу в десятом выпуске. 

Дмитрий работает поваром  в одесском ресторане, при этом мечтает открыть кофейню. Парень начал готовить в 16 лет. Тогда ему часто приходилось оставаться дома одному. Впоследствии Дима выучился на повара. На кухне он уже 7 лет. Главным дегустатором считает свою дочку, а критиком – жену. У них в семье готовит Дима, так как жена устает на работе. Среди его целей – занять почетное место среди украинских шеф-поваров.

Напомним, в девятом выпуске вместо кулинаров готовили их родственники. Также стало известно, кто покинул шоу в девятом эфире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в девятом выпуске "МастерШеф. Профессионалы": в девятом выпуске вместо поваров готовили их родственники "МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы": в восьмом выпуске повара сыграли в кулинарную "Монополию"
МастерШеф кулинарное шоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Техно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

Сегодня, 15:15Fun

Радоница 2019: традиции и приметы

Сегодня, 15:04Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 07:57Food

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

Вчера, 12:30Fun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

Вчера, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 05:20Fun

Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяШоу-бизнес

Меган Маркл уже родила: почему все так считают?

2 маяFun

Родительские субботы 2019: календарь поминальных дней на год

2 маяШоу-бизнес

Потап признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

2 маяFun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

2 маяАфиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Новости партнеров

Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Анжелика Варум об изменах Николая Агутина
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Дроздова призналась, что долгие годы расплачивалась за убийство
Дроздова призналась, что долгие годы расплачивалась за убийство
5 ошибок при выборе солнцезащитных очков
5 ошибок при выборе солнцезащитных очков
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог