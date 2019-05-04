"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в десятом выпуске

На проекте осталось восемь участников

Вся синяя команда оказалась на битве черных фартуков Фото: пресс-служба СТБ

Десятый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" появился в эфире 4 мая. Он был довольно насыщенным: участникам пришлось построить собственный ресторан и продумать уникальное меню, чтобы удивить важных гостей.

Победу в конкурсе одержала команда красных. Катерине Песковой, Павлу Серветнику, Алику Мкртчяну и Константину Лайпакову удалось совместить интересную концепцию с неимоверно вкусными блюдами. А их конкуренты в полном составе переоделись в черные фартуки.

Судьи поручили им приготовить блюда по мотивам рецептов обладателя трех звезд Мишлен – Хестона Блюменталя. Весь фокус его рецептов в том, что они не похожи на то, чем являются на самом деле. Так что главным заданием для обладателей черных фартуков стало замаскировать свое блюдо так, чтобы невозможно было догадаться, из чего оно приготовлено. Например, стилизовать его под болгарский перец.

Дима Касап покинул проект Фото: пресс-служба СТБ

Хуже всего с этим заданием справился Дима Касап. Его блюдо не впечатлило судей, поэтому именно Дима покинул шоу в десятом выпуске.

Дмитрий работает поваром в одесском ресторане, при этом мечтает открыть кофейню. Парень начал готовить в 16 лет. Тогда ему часто приходилось оставаться дома одному. Впоследствии Дима выучился на повара. На кухне он уже 7 лет. Главным дегустатором считает свою дочку, а критиком – жену. У них в семье готовит Дима, так как жена устает на работе. Среди его целей – занять почетное место среди украинских шеф-поваров.

Напомним, в девятом выпуске вместо кулинаров готовили их родственники. Также стало известно, кто покинул шоу в девятом эфире.

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