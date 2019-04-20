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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске

Судьи исключили еще одного участника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:55
Участники "МастерШеф". Профессионалы
Участники "МастерШеф". Профессионалы
Фото: пресс-служба СТБ

Восьмой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 20 апреля. В этом эфире участники сыграли в кулинарную "Монополию" и угадывали блюда по полароидными снимкам.

На битве черных фартуков поварам выдали продукты, из которых сделаны обычные блюда. Заданием было приготовить из них что-нибудь экстраординарное и новаторское. Хуже всего с этим конкурсом справился Дмитрий Шевченко – ему пришлось покинуть шоу. 

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Дмитрий – повар-универсал, он готовит уже больше 10 лет. В юности Шевченко читал рэп, до сих пор любит это занятие и мечтает в будущем совместить кулинарию и рэп-музыку.

Повар обожает готовить сыну и считает его своим главным критиком. Каждое утро он занимается спортом и мечтает привести свое тело в идеальную форму. Говорит, что ощущает себя тигром в человеческом теле.

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

"МастерШеф. Профессиналы" смотреть 8 выпуск онлайн: битва черных фартуков:

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Источник: Сегодня
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