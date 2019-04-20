"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в восьмом выпуске
Судьи исключили еще одного участника
Восьмой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 20 апреля. В этом эфире участники сыграли в кулинарную "Монополию" и угадывали блюда по полароидными снимкам.
На битве черных фартуков поварам выдали продукты, из которых сделаны обычные блюда. Заданием было приготовить из них что-нибудь экстраординарное и новаторское. Хуже всего с этим конкурсом справился Дмитрий Шевченко – ему пришлось покинуть шоу.
Дмитрий – повар-универсал, он готовит уже больше 10 лет. В юности Шевченко читал рэп, до сих пор любит это занятие и мечтает в будущем совместить кулинарию и рэп-музыку.
Повар обожает готовить сыну и считает его своим главным критиком. Каждое утро он занимается спортом и мечтает привести свое тело в идеальную форму. Говорит, что ощущает себя тигром в человеческом теле.
Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.
"МастерШеф. Профессиналы" смотреть 8 выпуск онлайн: битва черных фартуков:
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