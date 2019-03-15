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"МастерШеф. Профессионалы": на битву черных попал судья проекта

Владимир Ярославский решил присоединиться к участникам шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

В прошлом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" определился состав лучших шеф-поваров Украины. Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский отобрали 15 достойных участников, и им осталось пройти 39 конкурсов до победы.

"МастерШеф. Профессионалы" отличается от классической версии шоу. Но, как и обещали судьи, некоторые конкурсы останутся в наследство от аматоров. Традиционно, первым испытанием сезона станет эстафета, которое покажет, насколько хорошо профи умеют работать в условиях ограниченного времени. А следом за эстафетой последует самое главное событие в жизни каждого повара: накормить свадьбу. Участники такую задачу воспримут неоднозначно, ведь свадебный банкет – это серьезное и ответственное испытание. Кто победит в этом конкурсе решат без голосования, жених и невеста просто объявят лучших.

Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

А вот проигравшим совсем не повезет, они попадут практически в поварское пекло. На битве черных фартуков участники будут готовить… из пищевых отходов. Все, что обычно летит в мусорное ведро, сегодня станет набором ингредиентов на конкурсе: рыбий скелет, кожура перца, картофельные очистки. "Смакота!", – говорит Эктор. Но это не все…

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"После первых конкурсов у меня с коллегами сложилось впечатление, что участники считают, будто мы над ними издеваемся. Чтобы развеять все сомнения и доказать, что наши задания выполнимы и реальны, впервые в истории "МастерШеф", судья станет участником битвы черных. И это буду я", – говорит Владимир Ярославский.

Шефы будут готовить из пищевых отходов
Шефы будут готовить из пищевых отходов
Фото: пресс-служба СТБ

Кто приготовит из отходов свое лучшее блюдо, и справится ли со своим же заданием судья проекта, увидим на канале СТБ в субботу 16 марта.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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