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"МастерШеф. Профессионалы": победители прошлых сезонов оценят работу профи

На проект придут победители всех сезонов кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
Победители прошлых сезонов "МастерШеф"
Победители прошлых сезонов "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Шоу "МастерШеф. Профессионалы" в каждой программе доказывает зрителям, что еда может быть интересной, сложной и необычной. Профи с самого начала задали высокую планку, поэтому судьи проекта дают сложные задания и скрупулезно оценивают их работу.

"МастерШеф. Профессионалы" значительно труднее, чем классическая версия шоу с аматорами. Но мы не просто так называем новых участников своими коллегами. И поэтому, в самом начале сезона, мы можем доверить им своих самых ценных гостей, которые стали любимчиками всей страны", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

В 4 выпуске "МастерШеф. Профессионалы" в гости к участникам приедут победители прошлых сезонов. Светлана Шептуха, Ольга Мартыновская, Евгений Злобин, Евгений Клопотенко, Асмик Гаспарян, Вадим Бжезинский и Иван Миланович будут судить тех, кто совсем недавно судил их самих. Также к их столу присоединится теперь уже судья проекта Лиза Глинская.

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За 2 часа профи должны приготовить концептуальный обед из трех блюд. Одна общая идея должна объединять все позиции из меню. Кроме того, судьи оставили в кладовых только украинские продукты, никаких гребешков и французской фуагра. Смогут ли профи впечатлить предвзятых победителей, увидим на канале СТБ в субботу 23 марта.

Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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