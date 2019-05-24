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"МастерШеф. Профессионалы": профи будут готовить для французских дипломатов

Шефам придется создавать блюда высокой кухни

Участники "МастерШеф. Профессионалы" должны были накормить высоких гостей Фото: пресс-служба СТБ

Одним из самых ответственных дней на проекте "МастерШеф" считается тот, когда в гости приезжают дипломатические представители. Обычно судьи приглашают посольства уже под конец проекта, и накануне финала конкурс проходит особо торжественно.

В субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" команды буду готовить для французских дипломатов. И это задание станет очень ответственным.

Один из гостей – вегетарианец Фото: пресс-служба СТБ

"Профессионалам предстоит защищать честь Украины, ведь именно французы придумали высокую кухню – haute cuisine. А теперь участникам предстоит показать, на что способны украинцы. Они не один раз доказывали, что прекрасно разбираются во французской кухне, но этот день будет особенный. Мы пригласили настоящих гурманов! Готовить французскую кухню для французов – это все равно что во время Чемпионата по футбола играть на чужом поле, в то время как за тебя болеет вся страна", – рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Приедут не только дипломаты, но и журналисты и шефы Фото: пресс-служба СТБ

В гости приедет не только французское посольство, но и французские журналисты, рестораторы и шефы. Двум командам нужно составить меню из трех закусок, трех основных и трех десертов французской кухни. Кроме того, один из гостей вегетарианец, а значит, нужно учесть и его вкусовые предпочтения.

Кто сумеет впечатлить гурманов, а кто отправится на самую адскую битву черных за весь сезон, увидим в субботу 25 мая на канале СТБ.

Напомним, ранее участники "МастерШеф" делились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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