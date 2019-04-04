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"МастерШеф. Профессионалы": профи будут писать доносы на коллег

Участники готовы бороться за победу любыми способами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво имеет собственный бизнес, владеет несколькими ресторанами, и прекрасно знает, как правильно вести дела. Его личный пример уже не раз вдохновлял на новые условия конкурсов для проекта.

В субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" Эктор поделится уроками ресторанного менеджмента.

"Участники привыкли, что на кухне как будто в гостях у мамы: электроплиты, девайсы – все бесплатно. Они используют кучу техники: сувид-машины, пароконвектоматы, и тратят больше электроэнергии, чем все прошлые сезоны вместе взятые. Придется научить их экономить", – говорит Эктор.

"Профи" тратят больше электричества, чем кулинары-аматоры
"Профи" тратят больше электричества, чем кулинары-аматоры
Фото: пресс-служба СТБ

Команды будут арендовать всю кухонную технику за реальные деньги – их нужно заработать. В индивидуальном конкурсе каждый участник может приготовить как можно больше блюд, продать их Эктору, и получить гривны. Но есть и второй способ: писать доносы на своих коллег. Если ты видишь, что во время готовки кто-то из участников делает ошибку (неправильно взбивает тесто, ошибается в ингредиентах), то все можно изложить в записке судьям, и деньги за это блюдо получишь ты, а не тот, кто его готовил! А далее все просто: чем больше денег заработано, тем больше тарелок, кухонных машин, ножей, блендеров и духовок ты сможешь себе позволить во второй части конкурса.

Каждый участник должен приготовить как можно больше блюд
Каждый участник должен приготовить как можно больше блюд
Фото: пресс-служба СТБ

Кто заработает кучу денег за счет своих друзей, а кто останется единственным честным человеком на проекте, увидим в субботу 6 апреля на телеканале СТБ.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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