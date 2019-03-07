"МастерШеф. Профессионалы": участникам выдадут на продукты 50 гривен

На эти деньги они попытаются приготовить блюда высокой кухни

В кулинарном шоу участвуют профессиональные повара Фото: пресс-служба СТБ

Судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы" во время кастинга отобрали лучших шеф- поваров. Из нескольких сотен участников осталось всего 24 человека, но 9 марта шоу покинут еще 9 профессионалов!

По данным Государственной службы статистики Украины, среднестатистический украинец тратит на обед 50 гривен. И в эту субботу именитые шеф-повара спустятся с кулинарного Олимпа в реальную жизнь. Как говорят судьи проекта, им не интересно смотреть на то, как профессионалы готовят фуагра и гребешков. Пришло время увидеть, на что действительно способны кулинары с опытом.

Каждому участнику выдадут 50 гривен. У них будет возможность объединиться в тройки с другими участниками, и на свои деньги купить продукты в супермаркете. А далее – дело за малым: приготовить лучшее блюдо, чтобы впечатлить судей.

Этот конкурс станет первым после кастинга, и профессионалы впервые столкнутся с командой работой. На работе каждый участник сам себе начальник, а на кухне "МастерШеф" им придется прийти к компромиссу, иначе конец. Команда, что не справится с заданием, полным составом навсегда покинет проект. Кто из профи останется в шоу, а кто не слишком профессионален для "МастерШеф. Профессионалы", увидим 9 марта на СТБ.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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