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"МастерШеф. Профессионалы": в десятом выпуске участники построили собственные рестораны

Профи должны были продумать концепцию и меню заведений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:58
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Десятый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 4 мая. Задание, поставленное перед кулинарами, оказалось одним из самых масштабных в этом сезоне.

Каждой из двух команд пришлось своими руками создать ресторан, начиная от цвета стен и заканчивая меню. При этом бюджет на покупку материалов был ограничен цифрой в 7000 гривен. Участникам следовало всего за сутки разработать уникальный дизайн для своего заведения и воплотить его в жизнь.

Участники строили собственные рестораны
Участники строили собственные рестораны
Фото: пресс-служба СТБ

"Мы приготовили для поваров огромный 35-метровый сюрприз! Именно такая площадь будет у будущих ресторанов, что участники должны построить в этом испытании", – прокомментировал Эктор Хименес- Браво.

Судьи оценивали концепцию заведения и меню
Судьи оценивали концепцию заведения и меню
Фото: пресс-служба СТБ

Работу команд судьи оценивали вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Эти люди побывали в сотнях заведений по всему миру, и смогли дать объективную оценку стараниям шефов.

В конкурсе победили "красные"
В конкурсе победили "красные"
Фото: пресс-служба СТБ

Победу в конкурсе одержали "красные": Катерина Пескова, Павел Серветник, Алик Мкртчян и Константин Лайпаков. Этим кулинарам удалось умело совместить высококлассное обслуживание с неимоверно вкусными блюдами. А их конкуренты в полном составе переоделись в черные фартуки.

Участники на битве черных фартуков готовили блюда-обманки
Участники на битве черных фартуков готовили блюда-обманки
Фото: пресс-служба СТБ

Чтобы остаться на проекте, проигравшим участникам предстояло подать судьям блюдо, похожее по своим свойствам на рецепт обладателя трех звезд Мишлен – Хестона Блюменталя. Весь фокус его рецептов в том, что они не похожи на то, чем являются на самом деле. Так что главное задание для обладателей черных фартуков – замаскировать свое блюдо так, чтобы невозможно было догадаться, из чего оно приготовлено. Например, стилизовать его под болгарский перец.

Дима Касап покинул проект
Дима Касап покинул проект
Фото: пресс-служба СТБ

Хуже всего всего с заданием справился Дима Касап. Его блюдо не впечатлило судей, поэтому именно Дима покинул шоу в десятом выпуске. 

Напомним, в девятом выпуске вместо кулинаров готовили их родственники. Также стало известно, кто покинул шоу в девятом эфире.

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Источник: Сегодня
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