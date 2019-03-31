"МастерШеф. Профессионалы": в пятом выпуске известный шеф устроил настоящий кулинарный фурор

На проект приехал звезда испанского "МастерШеф" Джорди Крус

На проект пришел именитый шеф-повар Фото: пресс-служба СТБ

Пятый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 30 марта. В этом эфире кулинаров ждал сюрприз – мастер-класс от известного шеф-повара Джорди Круса (Jordi Cruz). Судьи также были невероятно счастливы познакомиться с шефом такого уровня лично.

Обладатель четырех звезд Мишлен приготовил три блюда испанской кухни, а участники "МастерШеф" попытались воспроизвести то, что увидели. Загвоздка заключалась в том, что рецепт могли узнать лишь капитаны команд. Позже они должны были доходчиво объяснить его своим товарищам. Тем, в свою очередь, предстояло правильно приготовить эти невероятные блюда, чтобы угодить требовательному мишленовскому повару.

Мишленовский шеф Джорди Крус Фото: пресс-служба СТБ

"Для меня большая честь приехать к вам на "МастерШеф". Я впервые в жизни буду работать на украинской кухне, поэтому немного волнуюсь. Но уверен, что мы найдем общий язык, ведь на вашем проекте собрались настоящие профессионалы", – сказал именитый шеф-повар.

После этого испытания черные фартуки взяли на себя Паша и Юля, посчитав, что виноваты в проигрыше.

Фото: facebook.com/MasterChefUA/

Во втором конкурсе кулинарам-профессионалам пришлось составить меню и приготовить комплексный обед ресторанного уровня для школьников 4-го класса. Каждая из команд получила по 1600 гривен, за которые им нужно было купить продукты. Блюда из фаст-фуд готовить категорически запрещалось.

Дети отдали большинство голосов за команду красных – ее участники победили с разницей в один голос. Черный фартук после этого испытания надели два участника: капитан Алик Мкртчян и Саша Абрамов, которые отвечали за приготовление не совсем удачных хачапури.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

В конце вечера четверых участников (Юлю, Пашу, Алика и Сашу) ждала сложная битва черных фартуков. Кулинарам следовало приготовить любое классическое блюдо, уменьшенное в размерах минимум в десять раз! Для этого участникам даже пришлось воспользоваться лупой. Впрочем, с "ювелирным" заданием успешно справились все кулинары, и в пятом выпуске проект не покинул никто.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5-й выпуск 1-ю часть:

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5-й выпуск 2-ю часть:

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть онлайн 5-й выпуск 3-ю часть:

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