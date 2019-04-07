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"МастерШеф. Профессионалы": в шестом выпуске кулинары продавали свои блюда Эктору

Шефам пришлось научиться экономить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Участники учились экономить
Участники учились экономить
Фото: пресс-служба СТБ

Шестой выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 6 апреля. В первом конкурсе поварам пришлось нелегко: всего за три часа они должны заработать как можно больше денег, чтобы позже потратить их на аренду кухонной техники и приготовление блюд.

"Участники привыкли, что на кухне как будто в гостях у мамы: электроплиты, девайсы – все бесплатно. Они используют кучу техники: сувид-машины, пароконвектоматы, и тратят больше электроэнергии, чем все прошлые сезоны вместе взятые. Придется научить их экономить", – сказал судья проекта Эктор Хименес-Браво.

"Профи" тратят больше электричества, чем кулинары-аматоры
"Профи" тратят больше электричества, чем кулинары-аматоры
Фото: пресс-служба СТБ

Под коробками-загадками повара могли найти свои индивидуальные задания. За каждое удачно приготовленное блюдо они получали от судей определенную сумму, которая отвечала "ценнику" на коробке. Чем больше поднятых коробок и приготовленных блюд – тем больше заработанных денег.

Но был и другой способ: более легкий и менее честный. Если кулинар видел, что во время готовки кто-то из участников ошибся, об этом можно было сообщить судьям, и деньги за блюдо получал доносчик, а не тот, кто его приготовил. В этом конкурсе "кляуз" черный фартук получила Надежда Борис – повар из духовной семинарии.

Каждый участник должен приготовить как можно больше блюд
Каждый участник должен приготовить как можно больше блюд
Фото: пресс-служба СТБ

Во втором испытании кулинарам следовало всего за час приготовить по три изысканных и оригинальных блюда. Для этого им нужно было арендовать не только сложные кулинарные принадлежности (пароконвектоматы, шокеры и вакууматоры), но и привычные девайсы (от тарелок до ножей и ложек). В условиях ограниченного бюджета некоторым даже пришлось использовать фольгу вместо презентационной посуды. 

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Лучше всего с заданием справилась желтая команда – правда, неожиданно для всех остальных. А черные фартуки получили Катерина Пескова и Павел Ключник.

Во втором испытании кулинаров разделили на три команды
Во втором испытании кулинаров разделили на три команды
Фото: пресс-служба СТБ

В борьбе за право остаться на "МастерШеф" тройке худших участников пришлось пройти тест на стрессоустойчивость и несокрушимость. Судьи поручили им приготовить свое коронное блюдо и поместить его в обычную стеклянную банку с крышкой. Дело в том, что еда в банке – популярный тренд на Западе. Повара должны были взять за основу эту идею и дополнить ее своими оригинальными рецептами и презентациями.

Надежда Борис покинула проект
Надежда Борис покинула проект
Фото: пресс-служба СТБ

Хуже всего с заданием справилась Надежда Борис, которую называли "душой сезона". Именно она покинула проект в шестом выпуске. Теперь на "МастерШеф. Профессионалы" осталось 12 участников.

"МастерШеф. Профессионалы": участники зарабатывают деньги на блюда и технику:

"МастерШеф. Профессионалы": кулинары готовят обед из трех блюд:

"МастерШеф. Профессионалы": битва черных фартуков:

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

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Источник: Сегодня
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