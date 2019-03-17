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"МастерШеф. Профессионалы": в третьем выпуске участники готовили для свадебного банкета

Поваров ждал один из самых сложных конкурсов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:45
Для поваров подготовили трудные испытания
Для поваров подготовили трудные испытания
Фото: пресс-служба СТБ

Третий выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 16 марта. Это кулинарное шоу отличается от своей классической версии, но некоторые конкурсы остались в наследство от аматоров. Так, первым испытанием сезона стала эстафета, которое показала, насколько хорошо профи умеют работать в условиях ограниченного времени.

Участников сразу не стали разделять на две команды, а назначили двух капитанов (ими стали Саша Маслов и Павел Серветник), которые, с помощью анонимного  анкетирования, в дальнейшем выбрали себе участников.

Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Участники "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

По условиям первого конкурса, две команды должны были приготовить по одному блюду. Работа над ним состояла из семи этапов, а в командах было по семь участников. Соответственно, один кулинар отвечал за один из этапов приготовления. Выполнив свою часть работы, каждый из участников передавал эстафету следующему. Но то, кто за какой процесс станет, должны были решить капитаны команд. По итогам конкурса, черные фартуки получили "красные" Саша Маслов и Павел Ключник.

Второй конкурс для профессионалов оказался одним из наиболее сложных. Поварам предстояло приготовить блюда для свадебного банкета. Капитаны команд выслушали пожелания жениха и невесты, составили меню и необходимый список продуктов.

Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Но самым сложным был сам процесс приготовления. Опытным кулинарам дали всего два с половиной часа на приготовление и два часа на подачу своих шедевров. У них не было права на ошибку, ведь для молодоженов это очень важный день. Лидера в этом конкурсе выбирали без голосования, жених и невеста просто объявили лучших.

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Команда синих победила и поднялась на балкон, а вот красным пришлось делать нелегкий выбор и искать виновных в проигрыше, которые отправились на первую в этом сезоне битву черных фартуков.

Лиза Глинская контролирует процесс
Лиза Глинская контролирует процесс
Фото: пресс-служба СТБ

Соревнование самых слабых участников отличалось от тех, которые зрители видели в прошлых сезонах. Участники в черных фартуках были вынуждены не просто приготовить блюдо, которое помогло бы им остаться в проекте. Они разгадывали невероятные загадки, которые им подготовили судьи – Эктор Хименес-Браво, Лиза Глинская и Владимир Ярославский. 

Кроме этого, на битве черных фартуков шефы попали практически в поварское пекло, ведь им пришлось готовить из пищевых отходов – рыбных скелетов, кожуры перца и картофельных очисток. Но и на этом сюрпризы не закончились.

Владимир Ярославский
Владимир Ярославский
Фото: пресс-служба СТБ

"После первых конкурсов у меня с коллегами сложилось впечатление, что участники считают, будто мы над ними издеваемся. Чтобы развеять все сомнения и доказать, что наши задания выполнимы и реальны, впервые в истории "МастерШеф", судья станет участником битвы черных. И это буду я", – сказал Владимир Ярославский.

Судья доказал всем, что можно абсолютно спокойно и уверенно выполнять задания на "МастерШеф", даже в экстремальных условиях. А проект в третьем выпуске покинул Саша Маслов, который справился с испытанием хуже всего. 

Саша Маслов покинул проект
Саша Маслов покинул проект
Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть 3 выпуск онлайн: конкурс "Кулинарная эстафета":

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть 3 выпуск онлайн: подготовка свадебного банкета:

"МастерШеф. Профессионалы" смотреть 3 выпуск онлайн: битва черных фартуков:

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Источник: Сегодня
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