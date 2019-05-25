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"МастерШеф. Профессионалы": в тринадцатом выпуске кулинары угощали французских дипломатов

Повара готовили блюда высокой кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:07
Участники "МастерШеф" готовили для сотрудников французского посольства
Участники "МастерШеф" готовили для сотрудников французского посольства
Фото: пресс-служба СТБ

Тринадцатый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 25 мая. Участников ожидали новые, еще более трудные, испытания. В первом конкурсе кулинаров (их осталось семеро) разделили на две команды. 

Перед поварами поставили девять мониторов, которые одновременно транслировали приготовление различных блюд. Задачей профессионалов было разгадать и повторить все девять рецептов. Причем на готовку могло уйти от 15 минут до 2 часов. Поэтому кулинары должны были как можно быстрее узнать блюдо, чтобы без лишней спешки его приготовить. 

Фото: facebook.com/MasterChefUA

В этом испытании победила красная команда. Проигравшие синие решили, что черный фартук должен надеть Павел Ключник. 

Следующий конкурс был выездным. Кулинарам поручили накормить работников французского посольства. Причем на "МастерШеф" приехали не только дипломаты, но и французские журналисты, рестораторы и шефы. Двум командам нужно было составить меню из трех закусок, трех основных и трех десертов французской кухни. Кроме этого, им следовало учесть, что один из гостей – вегетарианец, а значит, не проигнорировать и его вкусовые предпочтения.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

"Профессионалам предстоит защищать честь Украины, ведь именно французы придумали высокую кухню – haute cuisine. А теперь участникам предстоит показать, на что способны украинцы. Они не один раз доказывали, что прекрасно разбираются во французской кухне, но этот день будет особенный. Мы пригласили настоящих гурманов! Готовить французскую кухню для французов – это все равно что во время Чемпионата по футбола играть на чужом поле, в то время как за тебя болеет вся страна", – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Успех команд зависел от того, смогут ли шеф-повара удивить придирчивых дегустаторов их родной кухней. С разницей в 1 балл победили красные. 

Катерина Пескова, Алик Мкртчян и Павел Ключник из синей команды отправились на последнюю в этом сезоне битву черных фартуков. Это соревнование было одним из самых ответственных, ведь могло лишить одного из участников места в финале.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Задания битвы определял барабан – какой сектор выпадал кулинарам, то блюдо они и должны были готовить. Фортуна оказалась наименее благосклонной к Павлу Ключнику – именно он покинул проект в тринадцатом выпуске. 

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, ранее участники "МастерШеф" делились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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Источник: Сегодня
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