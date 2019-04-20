"МастерШеф. Профессионалы": в восьмом выпуске повара сыграли в кулинарную "Монополию"

Шефы учились грамотно распределять ресурсы

Повара сыграли в "Монополию" Фото: пресс-служба СТБ

Для шоу "МастерШеф. Профессионалы" судьи придумали массу новых конкурсов. Но есть несколько любимых классических испытаний, которые решили оставить и в этом сезоне. В субботнем выпуске зрители увидели один из них.

Кулинарная "Монополия" – это всегда непредсказуемый, веселый и необычный конкурс, где капитанам команд нужно за столом переговоров договариваться со своими оппонентами.

"Этот конкурс даже скромных кулинаров превращает в настоящих акул!" – сказала судья проекта Елизавета Глинская.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

У профессионалов было четыре капитана, которым достался определенный набор продуктов: – "озеро" (рыба, водоросли и любые морепродукты); – "ферма" (мясо, птица, яйца, молоко, сливочное масло); – "сад, огород" (овощи, фрукты, крупы, сахар, шоколад и др.) – и девайсы.

Командам нужно было приготовить закуску, основное блюдо и десерт. И чтобы выполнить это задание, следовало заполучить недостающие продукты от других команд – а значит, проявить все свои дипломатические способности.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

У капитанов будет возможность обмениваться своими продуктами, пропускать ход или объявлять войну кому-то из конкурентов. Эктор Хименес-Браво будет курировать переговоры и следить, чтобы игра шла по правилам. Цену обмена капитаны установят самостоятельно. Самое главное, не слишком увлечься игрой за столом с Эктором, а все-таки вынести в конце три вкусных блюда. В этом испытании победила команда желтых под руководством Дмитрия Шевченко.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе участников снова разделили на команды. Шефы и су-шефы должны были сделать пять снимков, которые бы передали процесс приготовления блюд, сделанных судьями. При этом фотографировать готовую еду запрещалось. А участникам команд следовало угадать и повторить рецепты. Если шефы делали ложные выводы из снимков, у лидеров была возможность три раза перефотографировать ингредиенты.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

На битву черных фартуков в этом эфире отправилось целых пять поваров. Им поручили приготовить ресторанные блюда из обычных продуктов, которые есть на каждой кухне. Чтобы остаться на проекте, шефам нужно было подать что-то экстраординарное. Несмотря на уверенную победу в первом конкурсе, шоу покинул Дмитрий Шевченко: у кулинара не получилось удивить своим блюдом судей.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, ранее судья проекта Лиза Глинская поделилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить медовый кекс с апельсином и финиками.

"МастерШеф. Профессиналы" смотреть 8 выпуск онлайн: игра в "Монополию":

"МастерШеф. Профессиналы" смотреть 8 выпуск онлайн: кулинары фотографируют блюда:

"МастерШеф. Профессиналы" смотреть 8 выпуск онлайн: битва черных фартуков:

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