"МастерШеф. Профессионалы": все подробности финала шоу

Судьи выбрали победителя проекта

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Финал кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" вышел на экраны 1 июня. В начале выпуска в павильон зашли шесть участников: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Павел Серветник, Александр Абрамов, Юлия Прохода и Юрий Негрич.

Финалисты шоу "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

В первом конкурсе члены жюри решили проверить кулинарную эрудицию финалистов. Многие столкнулись с гастрономическими названиями, которые никогда не слышали прежде. На столах кулинары нашли коробки-загадки с ингредиентами для неизвестных блюд. Все, что им сообщили – это сумма, которую Эктор Хименес-Браво заплатит каждому конкурсанту за идеально выполненное задание. Чем дороже коробка – тем сложнее под ней рецепт.

После этого испытания судьи выбрали двух лидеров, которые возглавили команды в следующем конкурсе. Ими стали Алик и Павел. В одну команду попали Александр Абрамов, Катерина Пескова и Алик Мкртячн, в другую – Юлия Прохода, Павел Серветник и Юрий Негрич.

Алик Мкртчян и Катерина Пескова Фото: пресс-служба СТБ

Каждой команде следовало выбрать три континента, чьи кухни они будут представлять. А ингредиенты для блюд им нужно было купить самостоятельно – на те деньги, что каждый из них заработал в прошлом конкурсе. Судьи предупредили, что проигравшие в полном составе оправятся домой.

Алик выбрал для своей команды более безопасный вариант, а вот Павел пошел сложным путем, что обеспечило ему, Юлии Проходе и Юрию Негричу место в суперфинале. Алик, Катерина и Александр покинули проект.

Суперфинал шоу "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Кулинарам, прошедшим в суперфинал, предстояло приготовить три изысканных блюда, придерживаясь своего собственного концепта. Больше всего судьям понравилось творческое решение Павла Серветника. Именно он получил престижное звание победителя шоу "МастерШеф. Профессионалы" и один миллион гривен.

Павел Серветник победил в "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее участники "МастерШеф" поделились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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