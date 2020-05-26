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"МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво

Сегодня, 14:00

Эмпанадас очень популярны в Латинской Америке

Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.

В этот раз бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирожков своего детства.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

Эктор Хименес-Браво: Вы помните свои любимые пирожки из детства? Те, что бабушка готовила, душистые, чтобы съесть их с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки из моего детства? У меня было все то же, как и у вас, только кваса не было. И назывались пирожки эмпанадас. Приглашаю вас в мое детство, эмпанадас с картошкой и мясом, все как в Украине и из украинских продуктов.

Эмпанадас с фаршем

Ингредиенты для теста:

  • 360 г муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 170 г сливочного масла (нарезанного кубиками)
  • 1 яйцо
  • 125 мл молока

Способ приготовления теста:

  1. Смешайте муку и соль в процессоре (можно вымешивать руками)
  2. Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко понемногу. Смешайте пусльоподобными движениями, пока не получаться небольшие отдельные шарики и тесто станет мягким и эластичным.
  3. Сделайте шарик из теста и дайте отдохнуть 10 минут.
  4. Разделите тесто на два шарика и раскатайте скалкой два диска.
  5. Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски, наполните начинкой и сформируйте эмпанадас.
  6. Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ºС.

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Ингредиенты для начинки:

  • 300 г говяжего фарша
  • 2 картофеля вареного
  • 1/4 ч.л. соли (если используете свежий чеснок или лук, то 1/2 ч.л. соли)
  • 1/4 ч.л. гранулированного чеснока или 1/2 зубчика чеснока
  • 1/4 ч.л. гранулированного лука или 50 г нарезанного лука
  • 1/4 ч.л. зиры (кумина) – продается на рынках
  • 2 ст.л. соуса (Хогао) – смотрите рецепт дальше
  • 1 ст. л. масла

Способ приготовления начинки:

  1. Обжарьте мясо, добавьте специи и варенный картофель (его нужно немного подавить).

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво с эмпанадас
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво с эмпанадас
Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты для соуса (Хогао):

  • 100 г мелко нарезанного лука
  • 200 г нарезанного томата
  • 100 г зеленого лука
  • 1 ч.л. масла
  • 50 г нарезанного болгарского перца
  • 1 ч.л. томатной пасты
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1 зубчик чеснока мелко нарезанного

Способ приготовления Хогао:

  1. Добавьте все ингредиенты в нагретую сковороду, кроме томатной пасты, на среднем огне.
  2. Обжарьте, пока они не станут мягкими и добавьте томатную пасту, обжарьте еще 3 минуты
  3. Можете сохранять в холодильнике до 2 недель и добавлять к овощам, мясу, яйцам или использовать как заправку к супам.
  4. Готовые эмпанадас подаются с соусом Табаско или Чили.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом сангрии с летними фруктами.

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Источник: Сегодня
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