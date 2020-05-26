"МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво
Эмпанадас очень популярны в Латинской Америке
Каждую субботу зрители следят за шоу "МастерШеф. Профессионалы" на СТБ. В проекте готовят не только участники, но и судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская. Кроме того, они радуют своих подписчиков и вне кадра, разрабатывая и описывая все новые рецепты.
В этот раз бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирожков своего детства.
Эктор Хименес-Браво: Вы помните свои любимые пирожки из детства? Те, что бабушка готовила, душистые, чтобы съесть их с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки из моего детства? У меня было все то же, как и у вас, только кваса не было. И назывались пирожки эмпанадас. Приглашаю вас в мое детство, эмпанадас с картошкой и мясом, все как в Украине и из украинских продуктов.
Эмпанадас с фаршем
Ингредиенты для теста:
- 360 г муки
- 1/2 ч.л. соли
- 170 г сливочного масла (нарезанного кубиками)
- 1 яйцо
- 125 мл молока
Способ приготовления теста:
- Смешайте муку и соль в процессоре (можно вымешивать руками)
- Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко понемногу. Смешайте пусльоподобными движениями, пока не получаться небольшие отдельные шарики и тесто станет мягким и эластичным.
- Сделайте шарик из теста и дайте отдохнуть 10 минут.
- Разделите тесто на два шарика и раскатайте скалкой два диска.
- Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски, наполните начинкой и сформируйте эмпанадас.
- Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ºС.
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Ингредиенты для начинки:
- 300 г говяжего фарша
- 2 картофеля вареного
- 1/4 ч.л. соли (если используете свежий чеснок или лук, то 1/2 ч.л. соли)
- 1/4 ч.л. гранулированного чеснока или 1/2 зубчика чеснока
- 1/4 ч.л. гранулированного лука или 50 г нарезанного лука
- 1/4 ч.л. зиры (кумина) – продается на рынках
- 2 ст.л. соуса (Хогао) – смотрите рецепт дальше
- 1 ст. л. масла
Способ приготовления начинки:
- Обжарьте мясо, добавьте специи и варенный картофель (его нужно немного подавить).
Ингредиенты для соуса (Хогао):
- 100 г мелко нарезанного лука
- 200 г нарезанного томата
- 100 г зеленого лука
- 1 ч.л. масла
- 50 г нарезанного болгарского перца
- 1 ч.л. томатной пасты
- 1/4 ч.л. соли
- 1 зубчик чеснока мелко нарезанного
Способ приготовления Хогао:
- Добавьте все ингредиенты в нагретую сковороду, кроме томатной пасты, на среднем огне.
- Обжарьте, пока они не станут мягкими и добавьте томатную пасту, обжарьте еще 3 минуты
- Можете сохранять в холодильнике до 2 недель и добавлять к овощам, мясу, яйцам или использовать как заправку к супам.
- Готовые эмпанадас подаются с соусом Табаско или Чили.
Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом сангрии с летними фруктами.
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