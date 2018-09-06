"МастерШеф": рецепт ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой

Судья кулинарного шоу поделилась рецептом итальянского блюда из риса и грибов

Ризотто с лисичками Фото: depositphotos.com

Ризотто – популярное блюдо из риса, которое впервые появилось в Северной Италии. Судья "МастерШеф"-8 Татьяна Литвинова советует воспользоваться сезонностью и приготовить ризотто с лисичками. По словам жюри кулинарного шоу, это вкусное и одновременно простое блюдо, которое грех не приготовить осенью

Ризотто с лисичками

Ингредиенты:

Лисички – 500 г

Рис – 300 г

Бульон куриный или овощной – 700 мл

Сливочное масло – 30 г

Оливковое масло – 30 мл

Чеснок – 2 зубчика

Тимьян – 3 веточки

Лук-порей – 1 шт. (светлая часть)

Листья петрушки – 1/2 пучка

Пармезан – 30 г

Белое вино – 100 мл

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Рецепт приготовления:

Поставить сковороду на среднюю температуру и нагреть два вида масла с чесноком и тимьяном. Разрезать лук-порей пополам (только светлую часть) и нарезать полукольцами. Обжаривать в течение 5 мин. Налить в сковороду вино и выпаривать при большой температуре около 5 мин. Высыпать немытый рис и прогреть его в этой эмульсии 4-5 мин. Добавить 200 мл бульона и лисички. Уменьшить температуру на тройку и постоянно помешивать, доливая оставшийся бульон, пока рис не станет аль денте. Добавить пармезан и, 2-3 мин помешивая, соединить с остальными ингредиентами.

Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба СТБ

"Консистенция ризотто должна быть кремовой и вязкой, тогда ризотто будет сочным и вкусным. А главное правило ризотто – это рука-палка-мешалка. Не останавливайтесь и все получится!", – советует Татьяна Литвинова.

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