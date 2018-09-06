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"МастерШеф": рецепт ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой

Судья кулинарного шоу поделилась рецептом итальянского блюда из риса и грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Ризотто с лисичками Фото: depositphotos.com
Ризотто с лисичками Фото: depositphotos.com

Ризотто – популярное блюдо из риса, которое впервые появилось в Северной Италии. Судья "МастерШеф"-8 Татьяна Литвинова советует воспользоваться сезонностью и приготовить ризотто с лисичками. По словам жюри кулинарного шоу, это вкусное и одновременно простое блюдо, которое грех не приготовить осенью

Ризотто с лисичками

Ингредиенты:

  • Лисички – 500 г
  • Рис – 300 г
  • Бульон куриный или овощной – 700 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Тимьян – 3 веточки
  • Лук-порей – 1 шт. (светлая часть)
  • Листья петрушки – 1/2 пучка
  • Пармезан – 30 г
  • Белое вино – 100 мл
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Рецепт приготовления:

  1. Поставить сковороду на среднюю температуру и нагреть два вида масла с чесноком и тимьяном.
  2. Разрезать лук-порей пополам (только светлую часть) и нарезать полукольцами. Обжаривать в течение 5 мин.
  3. Налить в сковороду вино и выпаривать при большой температуре около 5 мин.
  4. Высыпать немытый рис и прогреть его в этой эмульсии 4-5 мин.
  5. Добавить 200 мл бульона и лисички. Уменьшить температуру на тройку и постоянно помешивать, доливая оставшийся бульон, пока рис не станет аль денте.
  6. Добавить пармезан и, 2-3 мин помешивая, соединить с остальными ингредиентами.
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Татьяна Литвинова
Фото: пресс-служба СТБ

"Консистенция ризотто должна быть кремовой и вязкой, тогда ризотто будет сочным и вкусным. А главное правило ризотто – это рука-палка-мешалка. Не останавливайтесь и все получится!", – советует Татьяна Литвинова.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат с жареным на гриле арбузом от Дмитрия Горовенко. Мы также писали, как приготовить торт "Литвинка" по рецепту Татьяны Литвиновой.

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Источник: "Сегодня"
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