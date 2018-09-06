"МастерШеф": рецепт ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой
Судья кулинарного шоу поделилась рецептом итальянского блюда из риса и грибов
Ризотто – популярное блюдо из риса, которое впервые появилось в Северной Италии. Судья "МастерШеф"-8 Татьяна Литвинова советует воспользоваться сезонностью и приготовить ризотто с лисичками. По словам жюри кулинарного шоу, это вкусное и одновременно простое блюдо, которое грех не приготовить осенью
Ризотто с лисичками
Ингредиенты:
- Лисички – 500 г
- Рис – 300 г
- Бульон куриный или овощной – 700 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Оливковое масло – 30 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Тимьян – 3 веточки
- Лук-порей – 1 шт. (светлая часть)
- Листья петрушки – 1/2 пучка
- Пармезан – 30 г
- Белое вино – 100 мл
Рецепт приготовления:
- Поставить сковороду на среднюю температуру и нагреть два вида масла с чесноком и тимьяном.
- Разрезать лук-порей пополам (только светлую часть) и нарезать полукольцами. Обжаривать в течение 5 мин.
- Налить в сковороду вино и выпаривать при большой температуре около 5 мин.
- Высыпать немытый рис и прогреть его в этой эмульсии 4-5 мин.
- Добавить 200 мл бульона и лисички. Уменьшить температуру на тройку и постоянно помешивать, доливая оставшийся бульон, пока рис не станет аль денте.
- Добавить пармезан и, 2-3 мин помешивая, соединить с остальными ингредиентами.
"Консистенция ризотто должна быть кремовой и вязкой, тогда ризотто будет сочным и вкусным. А главное правило ризотто – это рука-палка-мешалка. Не останавливайтесь и все получится!", – советует Татьяна Литвинова.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить салат с жареным на гриле арбузом от Дмитрия Горовенко. Мы также писали, как приготовить торт "Литвинка" по рецепту Татьяны Литвиновой.