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"МастерШеф": рецепт тирамису от Мирославы Стандратюк

Участница "МастерШеф" среди подростков Мирослава Стандратюк поделилась рецептом одного из своих любимых десертов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Тирамису готовят с сыром маскарпоне Фото: freepik.com
Тирамису готовят с сыром маскарпоне Фото: freepik.com

Многослойный десерт из бисквитного печенья савоярди и нежного крема с маскарпоне придется по вкусу каждому. А главное, что тирамису достаточно прост в приготовлении.

Тирамису от Мирославы Стандратюк

Ингредиенты:

Для печенья:

  • яичные белки – 8 шт.
  • сахар – 200 г
  • яичные желтки – 8 шт.
  • мука – 200 г
  • масло – 20 г
  • сахарная пудра – 200 г

Для крема:

  • маскарпоне – 500 г
  • сливки 33% – 200 мл
  • сахарная пудра – 100–150 г
  • крепкий кофе – 2 стакана
  • какао-порошок – для украшения

Рецепт приготовления:

  1. Для печенья желтки взбейте со 100 г сахара. Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте 100 г сахара и взбейте до твердых пиков. Взбитые желтки смешайте с белками и добавьте просеянную муку, перемешивая сверху вниз. Смажьте пергамент маслом и присыпьте сахарной пудрой. С помощью круглой насадки сделайте полоски и присыпьте сахарной пудрой. Выпекайте печенье в разогретой до 170 °С духовке до золотистого цвета.
  2. Приготовьте крем. Маскарпоне взбейте с охлажденными сливками и добавьте сахарную пудру. Должна получиться плотная масса. По желанию можно еще добавить сахарной пудры.
  3. Тирамису можно собирать в стаканах или как торт. На низ положите немного крема, далее – палочки савоярди, предварительно смоченные в кофе. Таким образом выложите несколько слоев. Сверху с помощью круглой насадки сделайте кружочки и посыпьте какао.
  4. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису по рецепту Катерины Песковой. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, что в седьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники готовили блюда классической кухни.

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Источник: "Сегодня"
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