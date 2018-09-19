"МастерШеф": рецепт тирамису от Мирославы Стандратюк
Участница "МастерШеф" среди подростков Мирослава Стандратюк поделилась рецептом одного из своих любимых десертов
Многослойный десерт из бисквитного печенья савоярди и нежного крема с маскарпоне придется по вкусу каждому. А главное, что тирамису достаточно прост в приготовлении.
Тирамису от Мирославы Стандратюк
Ингредиенты:
Для печенья:
- яичные белки – 8 шт.
- сахар – 200 г
- яичные желтки – 8 шт.
- мука – 200 г
- масло – 20 г
- сахарная пудра – 200 г
Для крема:
- маскарпоне – 500 г
- сливки 33% – 200 мл
- сахарная пудра – 100–150 г
- крепкий кофе – 2 стакана
- какао-порошок – для украшения
Рецепт приготовления:
- Для печенья желтки взбейте со 100 г сахара. Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте 100 г сахара и взбейте до твердых пиков. Взбитые желтки смешайте с белками и добавьте просеянную муку, перемешивая сверху вниз. Смажьте пергамент маслом и присыпьте сахарной пудрой. С помощью круглой насадки сделайте полоски и присыпьте сахарной пудрой. Выпекайте печенье в разогретой до 170 °С духовке до золотистого цвета.
- Приготовьте крем. Маскарпоне взбейте с охлажденными сливками и добавьте сахарную пудру. Должна получиться плотная масса. По желанию можно еще добавить сахарной пудры.
- Тирамису можно собирать в стаканах или как торт. На низ положите немного крема, далее – палочки савоярди, предварительно смоченные в кофе. Таким образом выложите несколько слоев. Сверху с помощью круглой насадки сделайте кружочки и посыпьте какао.
- Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису по рецепту Катерины Песковой. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, что в седьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники готовили блюда классической кухни.
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Источник: "Сегодня"