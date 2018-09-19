"МастерШеф": рецепт тирамису от Мирославы Стандратюк

Участница "МастерШеф" среди подростков Мирослава Стандратюк поделилась рецептом одного из своих любимых десертов

Тирамису готовят с сыром маскарпоне Фото: freepik.com

Многослойный десерт из бисквитного печенья савоярди и нежного крема с маскарпоне придется по вкусу каждому. А главное, что тирамису достаточно прост в приготовлении.

Тирамису от Мирославы Стандратюк

Ингредиенты:

Для печенья:

яичные белки – 8 шт.

сахар – 200 г

яичные желтки – 8 шт.

мука – 200 г

масло – 20 г

сахарная пудра – 200 г

Для крема:

маскарпоне – 500 г

сливки 33% – 200 мл

сахарная пудра – 100–150 г

крепкий кофе – 2 стакана

какао-порошок – для украшения

Рецепт приготовления:

Для печенья желтки взбейте со 100 г сахара. Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте 100 г сахара и взбейте до твердых пиков. Взбитые желтки смешайте с белками и добавьте просеянную муку, перемешивая сверху вниз. Смажьте пергамент маслом и присыпьте сахарной пудрой. С помощью круглой насадки сделайте полоски и присыпьте сахарной пудрой. Выпекайте печенье в разогретой до 170 °С духовке до золотистого цвета. Приготовьте крем. Маскарпоне взбейте с охлажденными сливками и добавьте сахарную пудру. Должна получиться плотная масса. По желанию можно еще добавить сахарной пудры. Тирамису можно собирать в стаканах или как торт. На низ положите немного крема, далее – палочки савоярди, предварительно смоченные в кофе. Таким образом выложите несколько слоев. Сверху с помощью круглой насадки сделайте кружочки и посыпьте какао. Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису по рецепту Катерины Песковой. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, что в седьмом выпуске "МастерШеф" 8-й сезон участники готовили блюда классической кухни.