Медальоны из свинины с апельсинами и красным луком: рецепт дня
Готовим запеченную свинину с апельсинами и луком в духовке
Свиные медальоны в духовке с апельсинами и красным луком – блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Это вариация на тему кисло-сладкой китайской кулинарной традиции. А поджаренный бекон – влияние французского рагу.
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Свиные медальоны с апельсинами в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 223 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600-700 г свиной вырезки
- 70 г тонко нарезанного бекона
- 4 апельсина
- 2–3 красные луковицы
- 4 веточки тархуна
- 4 веточки тимьяна
- 1 веточка розмарина
- 4–5 зубчиков чеснока
- 4 ст. ложки красного винного уксуса
- 1 ст. ложка сахара
- 8 ст. ложек оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарежьте тонкой соломкой и сложите в широкий жаропрочный лоток. Апельсины очистите и нарежьте кружочками или дольками, чеснок мелко порубите. Добавьте апельсины и чеснок в лоток вместе с листиками тимьяна, розмарина и тархуна. Полейте все половиной оливкового масла и уксусом. Присыпьте сахаром, посолите и поперчите. Перемешайте.
- Поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут.
- Тем временем зачистите свинину от пленок и сухожилий. Разрежьте мясо поперек волокон на порционные куски по 150-170 г каждый. Накройте каждый кусок пленкой и отбейте вдоль волокон, придав мясу круглую форму медальона.
- Посолите, поперчите, оберните каждый кусок мяса тонкой полоской бекона и закрепите шпажкой, чтобы бекон не развернулся во время приготовления. Обжарьте на сильно разогретой сковороде со всех сторон на оставшемся масле до золотистого цвета.
- Переложите мясо в лоток к печеным овощам и апельсинам, верните в духовку еще на 15-17 минут. Надрежьте медальон, чтобы проверить его готовность,– выделившийся сок должен быть прозрачным. Достаньте из духовки и дайте 5-7 минут отдохнуть.
Что подать на гарнир к свинине
К запеченному мясу хорошо подойдет рис, кускус, булгур или картофельное пюре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. "Сегодня" также делились рецептом свинины в азиатском стиле.
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