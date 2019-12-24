Медальоны из свинины с апельсинами и красным луком: рецепт дня

Готовим запеченную свинину с апельсинами и луком в духовке

Свиные медальоны с апельсинами Фото: Depositphotos

Свиные медальоны в духовке с апельсинами и красным луком – блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Это вариация на тему кисло-сладкой китайской кулинарной традиции. А поджаренный бекон – влияние французского рагу.

Свиные медальоны с апельсинами в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

223 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600-700 г свиной вырезки

70 г тонко нарезанного бекона

4 апельсина

2–3 красные луковицы

4 веточки тархуна

4 веточки тимьяна

1 веточка розмарина

4–5 зубчиков чеснока

4 ст. ложки красного винного уксуса

1 ст. ложка сахара

8 ст. ложек оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарежьте тонкой соломкой и сложите в широкий жаропрочный лоток. Апельсины очистите и нарежьте кружочками или дольками, чеснок мелко порубите. Добавьте апельсины и чеснок в лоток вместе с листиками тимьяна, розмарина и тархуна. Полейте все половиной оливкового масла и уксусом. Присыпьте сахаром, посолите и поперчите. Перемешайте. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут. Тем временем зачистите свинину от пленок и сухожилий. Разрежьте мясо поперек волокон на порционные куски по 150-170 г каждый. Накройте каждый кусок пленкой и отбейте вдоль волокон, придав мясу круглую форму медальона. Посолите, поперчите, оберните каждый кусок мяса тонкой полоской бекона и закрепите шпажкой, чтобы бекон не развернулся во время приготовления. Обжарьте на сильно разогретой сковороде со всех сторон на оставшемся масле до золотистого цвета. Переложите мясо в лоток к печеным овощам и апельсинам, верните в духовку еще на 15-17 минут. Надрежьте медальон, чтобы проверить его готовность,– выделившийся сок должен быть прозрачным. Достаньте из духовки и дайте 5-7 минут отдохнуть.

Что подать на гарнир к свинине

К запеченному мясу хорошо подойдет рис, кускус, булгур или картофельное пюре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. "Сегодня" также делились рецептом свинины в азиатском стиле.

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