Мексиканские лепешки с соусом гуакамоле: постный рецепт от Алексея Суханова
Готовим тортильи с соусом из авокадо
Если вы ищете рецепт оригинальной закуски, которую можно приготовить во время Великого поста, сделайте мексиканские тортильи с соусом гуакамоле по рецепту ведущего шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексея Суханова. Пошаговую инструкцию с видео смотрите ниже.
Лепешки с соусом гуакамоле
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 425 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для соуса:
- 2 авокадо
- 1 помидор
- 25 г лука-шалот
- 1 перец чили
- Соль, перец
- 1 ч.л. сока лайма
Для лепешек:
- 200 г кукурузной муки
- 200 г пшеничной муки
- 200 мл воды
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Способ приготовления:
- Авокадо почистить, удалить косточку и размять в пюре.
- Добавить мелко нарезанные овощи: помидор, лук и перец чили. Влить сок лайма, посолить и поперчить.
- Для лепешек смешать оба вида муки. Постепенно вливая воду, замесить густое тесто и скатать его в шар.
- Разделить тесто на кусочки и тонко раскатать. Пожарить на сковороде лепешки с двух сторон до золотистого цвета.
- Намазать тортильи соусом и сложить пополам.
На заметку
Для приготовления гуакамоле следует покупать только очень спелые авокадо, которые можно легко размять вилкой.
Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута с авокадо.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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Источник: Сегодня