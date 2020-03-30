Мексиканские лепешки с соусом гуакамоле: постный рецепт от Алексея Суханова

Готовим тортильи с соусом из авокадо

Если вы ищете рецепт оригинальной закуски, которую можно приготовить во время Великого поста, сделайте мексиканские тортильи с соусом гуакамоле по рецепту ведущего шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексея Суханова. Пошаговую инструкцию с видео смотрите ниже.

Лепешки с соусом гуакамоле

Тортилья с гуакамоле Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

425 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

2 авокадо

1 помидор

25 г лука-шалот

1 перец чили

Соль, перец

1 ч.л. сока лайма

Для лепешек:

200 г кукурузной муки

200 г пшеничной муки

200 мл воды

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Способ приготовления:

Авокадо почистить, удалить косточку и размять в пюре. Добавить мелко нарезанные овощи: помидор, лук и перец чили. Влить сок лайма, посолить и поперчить. Для лепешек смешать оба вида муки. Постепенно вливая воду, замесить густое тесто и скатать его в шар. Разделить тесто на кусочки и тонко раскатать. Пожарить на сковороде лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Намазать тортильи соусом и сложить пополам.

На заметку

Для приготовления гуакамоле следует покупать только очень спелые авокадо, которые можно легко размять вилкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута с авокадо.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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