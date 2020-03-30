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Мексиканские лепешки с соусом гуакамоле: постный рецепт от Алексея Суханова

Готовим тортильи с соусом из авокадо

Ирина Павлина
Сегодня, 13:30

Если вы ищете рецепт оригинальной закуски, которую можно приготовить во время Великого поста, сделайте мексиканские тортильи с соусом гуакамоле по рецепту ведущего шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексея Суханова. Пошаговую инструкцию с видео смотрите ниже.

Лепешки с соусом гуакамоле

Тортилья с гуакамоле
Тортилья с гуакамоле
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 425 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

  • 2 авокадо
  • 1 помидор
  • 25 г лука-шалот
  • 1 перец чили
  • Соль, перец
  • 1 ч.л. сока лайма

Для лепешек:

  • 200 г кукурузной муки
  • 200 г пшеничной муки
  • 200 мл воды

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Способ приготовления:

  1. Авокадо почистить, удалить косточку и размять в пюре.
  2. Добавить мелко нарезанные овощи: помидор, лук и перец чили. Влить сок лайма, посолить и поперчить.
  3. Для лепешек смешать оба вида муки. Постепенно вливая воду, замесить густое тесто и скатать его в шар.
  4. Разделить тесто на кусочки и тонко раскатать. Пожарить на сковороде лепешки с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Намазать тортильи соусом и сложить пополам.

На заметку

Для приготовления гуакамоле следует покупать только очень спелые авокадо, которые можно легко размять вилкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать хумус из нута с авокадо.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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