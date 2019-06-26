MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть

Знаменитости раскрыли свои тайны стройности

Андре Тан призывает не есть после восьми вечера Фото: пресс-служба

Украина выбрала нынешнюю Мисс Университет. Журналисты программы "Ранок з Україною" на канале "Україна" узнали, любят ли модели сладкое, что предпочитает Виталий Козловский, без чего не мог обойтись в студенческие времена Андре Тан и что выбрал вместо спорта MELOVIN, который недавно высказался о таможенной службе.

Смотрите видео, как Виталий Козловский провел недавние выходные:

Участницы конкурса "Miss University" разрушили самые большие стереотипы о модельной внешности и отношении к сладкому. Оказалось, что девушки-модели далеко не прочь полакомиться вкусностями.

Председатель жюри конкурса, дизайнер Андре Тан ничего плохого в этом не видит.

"Девушкам до тридцати лет можно позволить себе что угодно. Мы сами с вами ели пироги и киевские торты на ночь. Но это до тридцати. А после – уже надо считать калории. Мой совет: не есть после восьми вечера и все", – говорит Андре Тан в программе "Ранок з Україною".

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Дизайнер три раза в неделю посещает спортзал и уделяет физической нагрузке не менее двух часов за тренировку. Девушек понимает: студентом сам ел по плитке шоколада в сутки, чтобы справиться со стрессом.

"Я считаю, если отказываться от сладкого – отказываться от жизни. Я обожаю сладкое, жизни без него не представляю! Поэтому советую все же есть сладости, но в пределах разумного. Если вы потребляете сладкое, то откажитесь от мучного, или наоборот. Надо от чего-то отказаться и что-то оставить", – комментирует Андре Тан.

Певец много ходит пешком Фото: пресс-служба

А вот певец MELOVIN чуть ли не единственный, кто предпочитает соленое. Более того, певец нашел замену спортзала.

"Я стал больше ходить. В какой-то момент отказался от такси. Если есть возможность пройтись – я иду пешком. И так могу намотать по 20-25 тыс. шагов. А это около 600 калорий", – поделился MELOVIN в эфире канала "Україна".

У Виталия Козловского нет зависимости от сладкого. У артиста есть другой любимый десерт.

"Фреш из сельдерея. Большинство людей его не любят. Я его пью, потому что знаю, что он полезен. А бесполезное я пить и есть не буду. Это, пожалуй, лучший подход. Но если это полезно и вам это не мешает – ешьте и сахар, и все остальное", – говорит Виталий Козловский в программе "Ранок з Україною".

Виталий Козловский предпочитает фреш из сельдерея Фото: пресс-служба

Победительница конкурса Илона Чернобай имеет свою историю приведения тела в форму, которой с радостью поделилась со всеми. Оказалось, вместо спортзала девушка выбирает домашние тренировки. В свое время она успела родить ребенка и поправиться на 25 килограммов, похудеть и вернуться к модельной карьере.

"Чтобы поддерживать свою фигуру, обязательно нужно завтракать! Потому что завтрак – это энергия на весь день. Также должно быть три приема пищи и перекус – ваш организм не должен голодать. А все стереотипы, что после шести есть нельзя – это бред. Например, я вчера позволила себе корзину с белым шоколадом и черникой – съела и не пожалела", – рассказала победительница конкурса Илона Чернобай.

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