Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть

Знаменитости раскрыли свои тайны стройности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Андре Тан призывает не есть после восьми вечера
Андре Тан призывает не есть после восьми вечера
Фото: пресс-служба

Украина выбрала нынешнюю Мисс Университет. Журналисты программы "Ранок з Україною" на канале "Україна" узнали, любят ли модели сладкое, что предпочитает Виталий Козловский, без чего не мог обойтись в студенческие времена Андре Тан и что выбрал вместо спорта MELOVIN, который недавно высказался о таможенной службе

Смотрите видео, как Виталий Козловский провел недавние выходные:

Участницы конкурса "Miss University" разрушили самые большие стереотипы о модельной внешности и отношении к сладкому. Оказалось, что девушки-модели далеко не прочь полакомиться вкусностями. 

Председатель жюри конкурса, дизайнер Андре Тан ничего плохого в этом не видит.

"Девушкам до тридцати лет можно позволить себе что угодно. Мы сами с вами ели пироги и киевские торты на ночь. Но это до тридцати. А после – уже надо считать калории. Мой совет: не есть после восьми вечера и все", – говорит Андре Тан в программе "Ранок з Україною".

Читайте также
Самое модное платье летнего гардероба: совет дизайнера Андре Тана

Дизайнер три раза в неделю посещает спортзал и уделяет физической нагрузке не менее двух часов за тренировку. Девушек понимает: студентом сам ел по плитке шоколада в сутки, чтобы справиться со стрессом.

"Я считаю, если отказываться от сладкого – отказываться от жизни. Я обожаю сладкое, жизни без него не представляю! Поэтому советую все же есть сладости, но в пределах разумного. Если вы потребляете сладкое, то откажитесь от мучного, или наоборот. Надо от чего-то отказаться и что-то оставить", – комментирует Андре Тан.

Певец много ходит пешком
Певец много ходит пешком
Фото: пресс-служба

А вот певец MELOVIN чуть ли не единственный, кто предпочитает соленое. Более того, певец нашел замену спортзала.

"Я стал больше ходить. В какой-то момент отказался от такси. Если есть возможность пройтись – я иду пешком. И так могу намотать по 20-25 тыс. шагов. А это около 600 калорий", – поделился MELOVIN в эфире канала "Україна".

У Виталия Козловского нет зависимости от сладкого. У артиста есть другой любимый десерт.

"Фреш из сельдерея. Большинство людей его не любят. Я его пью, потому что знаю, что он полезен. А бесполезное я пить и есть не буду. Это, пожалуй, лучший подход. Но если это полезно и вам это не мешает – ешьте и сахар, и все остальное", – говорит Виталий Козловский в программе "Ранок з Україною".

Виталий Козловский предпочитает фреш из сельдерея
Виталий Козловский предпочитает фреш из сельдерея
Фото: пресс-служба

Победительница конкурса Илона Чернобай имеет свою историю приведения тела в форму, которой с радостью поделилась со всеми. Оказалось, вместо спортзала девушка выбирает домашние тренировки. В свое время она успела родить ребенка и поправиться на 25 килограммов, похудеть и вернуться к модельной карьере.

"Чтобы поддерживать свою фигуру, обязательно нужно завтракать! Потому что завтрак – это энергия на весь день. Также должно быть три приема пищи и перекус – ваш организм не должен голодать. А все стереотипы, что после шести есть нельзя – это бред. Например, я вчера позволила себе корзину с белым шоколадом и черникой – съела и не пожалела", – рассказала победительница конкурса Илона Чернобай. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какой диеты придерживается Слава Каминская. Кроме этого, секретами своего похудения поделился Владимир Гройсман.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
MELOVIN, Гайтана и другие звезды высказались о таможенной службе Свадьба Алины Гросу: стало известно, с кем пришел на торжество Виталий Козловский Похудевшую телеведущую не узнали зрители: появилось фото Ольга Горбачева призналась, что спасло их брак с Юрием Никитиным
виталий козловский похудение андре тан лишний вес MELOVIN
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Назван самый вредный суп, который так любят россияне
​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Новости партнеров

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил
Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"
Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото
Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото
Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Желатин для обличчя: як застосовувати та чим він корисний
Желатин для обличчя: як застосовувати та чим він корисний
Ирина Пегова поменяла имидж
Ирина Пегова поменяла имидж
Вбивство Олександра Мурашка: як жив видатний художник
Вбивство Олександра Мурашка: як жив видатний художник
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь