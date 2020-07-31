Международный день авокадо: ТОП-5 рецептов к празднику

Лучшие рецепты вкусных блюд из авокадо с фото

Международный день авокадо отмечают 31 июля. Этот неофициальный праздник – замечательный повод полакомиться вкусными и полезными блюдами из экзотического фрукта.

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что делает его превосходной основой для смузи, салатов, соусов и сэндвичей. Из авокадо получаются очень вкусные завтраки. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

1/4 красной сладкой луковицы, измельченной

1-2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. измельченной кинзы или петрушки

150 мл кефира

1/2 ч.л. красных сухих хлопьев острого перца

Соль, перец

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера. Измельчить до однородной консистенции. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать блюдо охлажденным.

Салат из клубники и авокадо

Салат из клубники и авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 средних красных грейпфрута

1 большое авокадо

3 чашки рукколы, шпината или кале

4 большие клубники, тонко нарезанные

60 г феты или козьего сыра

1 ст.л. белого уксуса

1/2 ст.л. оливкового масла

1 веточка мяты

Соль и перец

Смотрите видео, как приготовить панкейки с лососем и авокадо:

Способ приготовления:

Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 ст.л. сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд. Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску. Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия. Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте. Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.

Шаурма на гриле с курицей и авокадо

Шаурма с курицей и авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 цыпленок

1 помидор

1 красная луковица

1 авокадо

1 пучок салата ромен

150 мл растительного масла

Круглый лаваш

1 лайм

1 чили

Соль, перец

Кинза

Анис

Корица

Гвоздика

Семена укропа

Способ приготовления:

Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль. Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке. Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо. Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки. Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.

Смузи из авокадо и киви

Смузи из авокадо и киви Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 спелого авокадо

2 киви

1/2 ч.л. сока лайма

Мед или другой подсластитель – по вкусу

Лед – по желанию

Миндальное молоко – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите авокадо и киви от кожицы. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Шоколадный мусс из авокадо от Гордона Рамзи

Мусс из авокадо с какао Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 больших спелых авокадо без косточки, очищенных

3-4 ст.л. жидкого меда или по вкусу

1 ч.л. ванильного экстракта

50 г сырого какао-порошка

Способ приготовления:

Положите авокадо в кухонный комбайн и перебейте до получения однородной массы. Добавьте три столовые ложки меда вместе с какао и ванилью, снова перемешайте. Попробуйте, и добавьте больше меда, если необходимо. Разложите мусс в восемь бокалов или стаканов для десертного вина. Поставьте в холодильник на час перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичницы с авокадо и лососем, а также писали, как правильно почистить и нарезать авокадо.

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