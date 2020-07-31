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Международный день авокадо: ТОП-5 рецептов к празднику

Сегодня, 12:21

Лучшие рецепты вкусных блюд из авокадо с фото

Международный день авокадо отмечают 31 июля. Этот неофициальный праздник – замечательный повод полакомиться вкусными и полезными блюдами из экзотического фрукта.

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что делает его превосходной основой для смузи, салатов, соусов и сэндвичей. Из авокадо получаются очень вкусные завтраки. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

Холодный суп-пюре из авокадо

Холодный суп из авокадо
Холодный суп из авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1/4 красной сладкой луковицы, измельченной
  • 1-2 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. измельченной кинзы или петрушки
  • 150 мл кефира
  • 1/2 ч.л. красных сухих хлопьев острого перца
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
  2. Измельчить до однородной консистенции.
  3. Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
  4. Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать блюдо охлажденным.

Салат из клубники и авокадо

Салат из клубники и авокадо
Салат из клубники и авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 средних красных грейпфрута
  • 1 большое авокадо
  • 3 чашки рукколы, шпината или кале
  • 4 большие клубники, тонко нарезанные
  • 60 г феты или козьего сыра
  • 1 ст.л. белого уксуса
  • 1/2 ст.л. оливкового масла
  • 1 веточка мяты
  • Соль и перец

Смотрите видео, как приготовить панкейки с лососем и авокадо:

Способ приготовления:

  1. Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 ст.л. сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд.
  2. Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску.
  3. Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия.
  4. Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
  5. Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.

Шаурма на гриле с курицей и авокадо

Шаурма с курицей и авокадо
Шаурма с курицей и авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 цыпленок
  • 1 помидор
  • 1 красная луковица
  • 1 авокадо
  • 1 пучок салата ромен
  • 150 мл растительного масла
  • Круглый лаваш
  • 1 лайм
  • 1 чили
  • Соль, перец
  • Кинза
  • Анис
  • Корица
  • Гвоздика
  • Семена укропа

Способ приготовления:

  1. Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль.
  2. Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке.
  3. Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо.
  4. Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки.
  5. Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.

Смузи из авокадо и киви

Смузи из авокадо и киви
Смузи из авокадо и киви
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 спелого авокадо
  • 2 киви
  • 1/2 ч.л. сока лайма
  • Мед или другой подсластитель – по вкусу
  • Лед – по желанию
  • Миндальное молоко – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо и киви от кожицы.
  2. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
  3. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
  4. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
  5. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Шоколадный мусс из авокадо от Гордона Рамзи

Мусс из авокадо с какао
Мусс из авокадо с какао
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 больших спелых авокадо без косточки, очищенных
  • 3-4 ст.л. жидкого меда или по вкусу
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 50 г сырого какао-порошка

Способ приготовления:

  1. Положите авокадо в кухонный комбайн и перебейте до получения однородной массы.
  2. Добавьте три столовые ложки меда вместе с какао и ванилью, снова перемешайте. Попробуйте, и добавьте больше меда, если необходимо.
  3. Разложите мусс в восемь бокалов или стаканов для десертного вина. Поставьте в холодильник на час перед подачей на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом яичницы с авокадо и лососем, а также писали, как правильно почистить и нарезать авокадо.

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Источник: Сегодня
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