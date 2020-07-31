Международный день авокадо: ТОП-5 рецептов к празднику
Лучшие рецепты вкусных блюд из авокадо с фото
Международный день авокадо отмечают 31 июля. Этот неофициальный праздник – замечательный повод полакомиться вкусными и полезными блюдами из экзотического фрукта.
Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что делает его превосходной основой для смузи, салатов, соусов и сэндвичей. Из авокадо получаются очень вкусные завтраки. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1/4 красной сладкой луковицы, измельченной
- 1-2 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. измельченной кинзы или петрушки
- 150 мл кефира
- 1/2 ч.л. красных сухих хлопьев острого перца
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в кухонный комбайн или чашу блендера.
- Измельчить до однородной консистенции.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше лимонного сока.
- Если суп слишком густой, добавить еще кефира. Подавать блюдо охлажденным.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 средних красных грейпфрута
- 1 большое авокадо
- 3 чашки рукколы, шпината или кале
- 4 большие клубники, тонко нарезанные
- 60 г феты или козьего сыра
- 1 ст.л. белого уксуса
- 1/2 ст.л. оливкового масла
- 1 веточка мяты
- Соль и перец
Смотрите видео, как приготовить панкейки с лососем и авокадо:
Способ приготовления:
- Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 ст.л. сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд.
- Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску.
- Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия.
- Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
- Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 цыпленок
- 1 помидор
- 1 красная луковица
- 1 авокадо
- 1 пучок салата ромен
- 150 мл растительного масла
- Круглый лаваш
- 1 лайм
- 1 чили
- Соль, перец
- Кинза
- Анис
- Корица
- Гвоздика
- Семена укропа
Способ приготовления:
- Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль.
- Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке.
- Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо.
- Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки.
- Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 спелого авокадо
- 2 киви
- 1/2 ч.л. сока лайма
- Мед или другой подсластитель – по вкусу
- Лед – по желанию
- Миндальное молоко – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите авокадо и киви от кожицы.
- Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
- Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
- Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
- Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 больших спелых авокадо без косточки, очищенных
- 3-4 ст.л. жидкого меда или по вкусу
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 50 г сырого какао-порошка
Способ приготовления:
- Положите авокадо в кухонный комбайн и перебейте до получения однородной массы.
- Добавьте три столовые ложки меда вместе с какао и ванилью, снова перемешайте. Попробуйте, и добавьте больше меда, если необходимо.
- Разложите мусс в восемь бокалов или стаканов для десертного вина. Поставьте в холодильник на час перед подачей на стол.
Напомним, ранее мы делились рецептом яичницы с авокадо и лососем, а также писали, как правильно почистить и нарезать авокадо.
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