Международный день бармена: ТОП-5 рецептов необычных домашних коктейлей

Рецепты вкусных алкогольных коктейлей

День бармена - 6 февраля Фото: freepik.com

Международный день бармена каждый год отмечают 6 февраля. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день восхваляют святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Смотрите видео о хитростях барменов:

В честь праздника "Сегодня" решили поделиться рецептами необычных коктейлей, которые подойдут для любого торжества.

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Шоколадный коктейль с водкой

Шоколадный коктейль алкогольный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 столовые ложки шоколадного сиропа

30 мл водки

30 мл калуа или другого кофейный ликера

30 мл бейлиса или другого сливочного ликера

30 мл жирных сливок

30 мл ликера крем де какао

1 чашка колотого льда

Взбитые сливки

Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Способ приготовления:

Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Коктейль "Мимоза" с клюквой и апельсиновым соком

Коктейль "Мимоза" с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 мл шампанского

100 мл апельсинового фреша

100 г замороженной клюквы

Сахарная пудра

Лед

Способ приготовления:

Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито. Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре. Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек. Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское. Щедро посыпьте коктейль "Мимоза" просеянной сахарной пудрой.

Коктейль из зимних фруктов от Джейми Оливера

Коктейль с водкой и мандаринами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

50 мл качественной водки

1 клементин или 1/2 граната

Газировка

1 палочка корицы – по желанию

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл). Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Ананасовый коктейль от Опры Уинфри

Ананасовый коктейль Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше трех часов

Ингредиенты:

1 большой ананас

2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи

1 (750 мл) бутылка водки

3 листика мяты

2 небольших кусочка очищенного имбиря

1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного

1/2 стакана лимонного сока (из примерно двух лимонов)

Способ приготовления:

Ингредиенты рассчитаны на два коктейля (и для настойки из водки). Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по четыре-пять минут с каждой стороны. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на восемь часов или на ночь. Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Коктейль "Зимний поцелуй"

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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