Международный день бармена: ТОП-5 рецептов необычных домашних коктейлей
Рецепты вкусных алкогольных коктейлей
Международный день бармена каждый год отмечают 6 февраля. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день восхваляют святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.
Смотрите видео о хитростях барменов:
В честь праздника "Сегодня" решили поделиться рецептами необычных коктейлей, которые подойдут для любого торжества.
Читайте также:Освежающий цитрусовый коктейль с водкой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки шоколадного сиропа
- 30 мл водки
- 30 мл калуа или другого кофейный ликера
- 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
- 30 мл жирных сливок
- 30 мл ликера крем де какао
- 1 чашка колотого льда
- Взбитые сливки
- Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения
Способ приготовления:
- Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
- В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
- Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 мл шампанского
- 100 мл апельсинового фреша
- 100 г замороженной клюквы
- Сахарная пудра
- Лед
Способ приготовления:
- Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
- Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
- Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
- Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
- Щедро посыпьте коктейль "Мимоза" просеянной сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 50 мл качественной водки
- 1 клементин или 1/2 граната
- Газировка
- 1 палочка корицы – по желанию
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
- Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
- Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.
Время приготовления:
- больше трех часов
Ингредиенты:
- 1 большой ананас
- 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
- 1 (750 мл) бутылка водки
- 3 листика мяты
- 2 небольших кусочка очищенного имбиря
- 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
- 1/2 стакана лимонного сока (из примерно двух лимонов)
Способ приготовления:
- Ингредиенты рассчитаны на два коктейля (и для настойки из водки).
- Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой.
- Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
- На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по четыре-пять минут с каждой стороны.
- В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на восемь часов или на ночь.
- Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
- Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
- 30 мл водки
- 20 мл гренадина
- 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)
Способ приготовления:
- Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
- Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
- По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.
Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.