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Международный день бармена: ТОП-5 рецептов необычных домашних коктейлей

Рецепты вкусных алкогольных коктейлей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
День бармена - 6 февраля
День бармена - 6 февраля
Фото: freepik.com

Международный день бармена каждый год отмечают 6 февраля. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день восхваляют святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Смотрите видео о хитростях барменов:

В честь праздника "Сегодня" решили поделиться рецептами необычных коктейлей, которые подойдут для любого торжества.

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Шоколадный коктейль с водкой

Шоколадный коктейль алкогольный
Шоколадный коктейль алкогольный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки шоколадного сиропа
  • 30 мл водки
  • 30 мл калуа или другого кофейный ликера
  • 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
  • 30 мл жирных сливок
  • 30 мл ликера крем де какао
  • 1 чашка колотого льда
  • Взбитые сливки
  • Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Способ приготовления:

  1. Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
  2. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Коктейль "Мимоза" с клюквой и апельсиновым соком

Коктейль "Мимоза" с клюквой
Коктейль "Мимоза" с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 мл шампанского
  • 100 мл апельсинового фреша
  • 100 г замороженной клюквы
  • Сахарная пудра
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Разморозьте ягоды клюквы. Измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
  2. Добавьте в каждый бокал по столовой ложке клюквенного пюре.
  3. Выдавите фреш из апельсина, процедите его от мякоти и косточек.
  4. Добавьте в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
  5. Щедро посыпьте коктейль "Мимоза" просеянной сахарной пудрой.

Коктейль из зимних фруктов от Джейми Оливера

Коктейль с водкой и мандаринами
Коктейль с водкой и мандаринами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл качественной водки
  • 1 клементин или 1/2 граната
  • Газировка
  • 1 палочка корицы – по желанию
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
  2. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
  3. Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Ананасовый коктейль от Опры Уинфри

Ананасовый коктейль
Ананасовый коктейль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше трех часов

Ингредиенты:

  • 1 большой ананас
  • 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
  • 1 (750 мл) бутылка водки
  • 3 листика мяты
  • 2 небольших кусочка очищенного имбиря
  • 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
  • 1/2 стакана лимонного сока (из примерно двух лимонов)

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты рассчитаны на два коктейля (и для настойки из водки).
  2. Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой.
  3. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
  4. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по четыре-пять минут с каждой стороны.
  5. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на восемь часов или на ночь.
  6. Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
  7. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Коктейль "Зимний поцелуй"

Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Коктейль с шампанским и водкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
  • 30 мл водки
  • 20 мл гренадина
  • 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления:

  1. Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
  2. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
  3. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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Источник: Сегодня
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