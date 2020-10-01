Международный день кофе: что мы еще не знаем о бодрящем напитке
Именно с кофе начинается утро миллионов украинцев
Международный день кофе празднуют 1 октября. Эту дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в большинстве стран-производителей начинают собирать урожай кофейных зерен.
История кофе
Представить будни без кофе сегодня уже почти невозможно. Но мало кто знает, как же люди его изобрели. Об этом ходит много легенд. Самой популярной является история об эфиопском пастухе и его козах. Поев листьев дикорастущего кофейного дерева, животные приходили в возбужденное состояние, начинали неистово бегать и скакать. Ветку этого дерева пастух показал священнику. Тот осмотрел растение, назвал его "бесовским зельем" и выбросил в огонь.
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Но на этом история кофе не закончилась. Известным он стал благодаря арабам, от них – перешел к туркам, а уже они познакомили с кофе украинцев. Согласно популярной легенде, "человеком, научившим Европу пить кофе", стал украинский купец, военнослужащий, дипломат и разведчик Юрий Кульчицкий. За помощь в битве под Веной он получил 300 трофейных турецких мешков с зернами. Именно Кульчицкому принадлежит всемирно известный рецепт кофе по-венски. И это еще в далеком XVII веке. Достоверно известно, что кофе любили и казаки.
Как правильно пить кофе
Нужно понимать, для чего мы пьем кофе. Ответ простой – взбодриться и иметь хорошее послевкусье. И для этого кофе следует пить правильно. Нет, не маленькими глотками, а наоборот. Баристы объясняют: все из-за специфики языка, разные зоны которого чувствуют разные вкусы.
Любимый сорт кофе себе подобрать может каждый. Их великое множество, и что интересно, все они растут в одном поясе. Но если вы не любите долго выбирать кофе в магазине или ходить по кофейнях, выход есть и здесь, ведь кофейное дерево можно выращивать дома, и для этого не нужно особенных усилий. Только место на подоконнике, регулярный полив и любовь к растениям.
Более детально – смотрите в сюжете:
Но с кофе главное – не переборщить, ведь лишняя чашка может навредить вашему здоровью. Оптимальная для человека доза кофеина – 400 мг в день. Это примерно 4-5 чашек эспрессо.
Кстати, больше всего кофе пьют в Финляндии, и цифры поистине впечатляют – 12 кг на человека в год.
Напомним, ранее мы делились рецептом пряного тыквенного латте, а также писали, как сделать шоколадные трюфели с эспрессо.
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