Международный день кофе: что мы еще не знаем о бодрящем напитке

Именно с кофе начинается утро миллионов украинцев

Международный день кофе празднуют 1 октября. Эту дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в большинстве стран-производителей начинают собирать урожай кофейных зерен.

История кофе

Кофе пьют как с молоком, так и без Фото: freepik.com

Представить будни без кофе сегодня уже почти невозможно. Но мало кто знает, как же люди его изобрели. Об этом ходит много легенд. Самой популярной является история об эфиопском пастухе и его козах. Поев листьев дикорастущего кофейного дерева, животные приходили в возбужденное состояние, начинали неистово бегать и скакать. Ветку этого дерева пастух показал священнику. Тот осмотрел растение, назвал его "бесовским зельем" и выбросил в огонь.

Но на этом история кофе не закончилась. Известным он стал благодаря арабам, от них – перешел к туркам, а уже они познакомили с кофе украинцев. Согласно популярной легенде, "человеком, научившим Европу пить кофе", стал украинский купец, военнослужащий, дипломат и разведчик Юрий Кульчицкий. За помощь в битве под Веной он получил 300 трофейных турецких мешков с зернами. Именно Кульчицкому принадлежит всемирно известный рецепт кофе по-венски. И это еще в далеком XVII веке. Достоверно известно, что кофе любили и казаки.

Как правильно пить кофе

Безопасно употреблять не больше 400 мг кофеина в день Фото: freepik.com

Нужно понимать, для чего мы пьем кофе. Ответ простой – взбодриться и иметь хорошее послевкусье. И для этого кофе следует пить правильно. Нет, не маленькими глотками, а наоборот. Баристы объясняют: все из-за специфики языка, разные зоны которого чувствуют разные вкусы.

Любимый сорт кофе себе подобрать может каждый. Их великое множество, и что интересно, все они растут в одном поясе. Но если вы не любите долго выбирать кофе в магазине или ходить по кофейнях, выход есть и здесь, ведь кофейное дерево можно выращивать дома, и для этого не нужно особенных усилий. Только место на подоконнике, регулярный полив и любовь к растениям.

Более детально – смотрите в сюжете:

Но с кофе главное – не переборщить, ведь лишняя чашка может навредить вашему здоровью. Оптимальная для человека доза кофеина – 400 мг в день. Это примерно 4-5 чашек эспрессо.

Кстати, больше всего кофе пьют в Финляндии, и цифры поистине впечатляют – 12 кг на человека в год.

Напомним, ранее мы делились рецептом пряного тыквенного латте, а также писали, как сделать шоколадные трюфели с эспрессо.

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