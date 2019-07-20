Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира
Сладкий праздник ежегодно отмечают 20 июля
Международный день торта (International Cake Day) был основан в 2009 году. Праздник, который проходит под девизом "I cake you", посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами.
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Порадуйте себя 20 июля и отметьте Международный день торта со своими близкими, приготовив вкусные десерты по рецептам из нашей подборки.
Англия – торт "Виктория"
Названный в честь английской королевы Виктории, торт представляет собой нежный бисквит с клубникой и легким сливочным кремом.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- размягченное сливочное масло – 250 г + для смазывания
- светло-коричневый сахар – 250 г
- яйца – 4 шт.
- самовосходящая мука – 250 г + для посыпки
- семена половины ванильного стручка
- цедра одного лимона
- сахарная пудра – 1 ст.л. + для посыпки
- сливки для взбивания – 100 г
- клубничный джем – 4 ст.л.
- свежая клубника – 100 г
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 170 C. Смазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки.
- Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному.
- Всыпать просеянную муку и семена ванили.
- Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить коржи на решетку. Полностью остудить.
- Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков.
- Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой.
- Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто 2 ч.л. разрыхлителя.
Австралия и Новая Зеландия – торт "Павлова"
Торт "Павлова" – это воздушный десерт из безе с нежной хрустящей корочкой и мягкой серединкой, которая напоминает зефир. Он был создан в честь великой балерины Анной Павловой.
В каждой стране торт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 250 г сахара
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 6 белков (165 г)
- 1/4 ч.л. соли
- 1 ч.л. уксуса
- 250 мл сливок 35-38%
- сахарная пудра – по вкусу
- свежие ягоды – для украшения
- мята – для украшения
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 150 С.
- Смешать крахмал с сахаром.
- Взбить белок до плотной пены. Затем добавить уксус и соль. Продолжая взбивать на средней скорости, ввести в белок весь сахар по 1 ст.л. Затем увеличить скорость до максимальной и взбивать, пока сахар полностью не растворится.
- Выложить белковую массу на противень с пекарской бумагой. Сформировать желаемую форму.
- Выпекать 50 минут, затем отключить духовку и оставить с приоткрытой дверцей на 2 часа.
- Взбить сливки с пудрой. Выложить поверх меренги, украсить ягодами и листиками мяты.
Германия – Шварцвальдский торт
Шварцвальдский вишневый торт — классический торт со взбитыми сливками и вишней. Появился в Германии в начале 1930-х годов.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- яйца куриные – 8 шт.
- яичные желтки – 2 шт.
- сахарная пудра – 350 г
- вишня без косточек – 200 г
- пшеничная мука – 200 г
- шоколад черный – 100 г
- масло сливочное – 20 г
- сливки 35% – 680 мл
- сливки 22% – 500 мл
- молоко – 140 мл
- вишневый ликер (или любой другой) – 75 мл
- какао-порошок – 2 ст. л.
- желатин – 1 ст. л.
- палочка корицы – 1 шт.
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180°С. Желатин замочить на полчаса в воде.
- В небольшую кастрюлю влить 22%-ные сливки, молоко, всыпать 100 г сахарной пудры и довести до кипения (ни в коем случае не кипятить!).
- Добавить желатин и 25 мл ликера, перемешать и остудить, затем поставить на несколько часов в холодильник, чтобы желе застыло.
- Шоколад растопить на водяной бане. Растворить 50 г сахарной пудры в 45 мл теплой воды.
- Желтки взбить. Добавить в шоколад сироп и желтки и перемешать.
- Миксером взбить 180 мл 35%-ных сливок и осторожно смешать с шоколадной массой. Поставить в холодильник.
- Яйца взбить со 150 г сахарной пудры, добавить какао, просеянную муку, все вымешать.
- Разъемную форму смазать сливочным маслом. Из теста сделать 2 коржа, выпекать в разогретой духовке 15-20 минут.
- Вишню поместить в небольшую кастрюлю (немного ягод оставить), добавить 50 мл ликера, 50 г сахарной пудры, корицу и 3 ст. ложки воды и уварить все на медленном огне вполовину, затем корицу вынуть.
- Оставшиеся 35%-ные сливки взбить.
- Корж полить получившимся вишневым сиропом, выложить немного вишен.
- Сверху положить слой сливочного желе, затем слой шоколадного крема.
- На шоколадный крем выложить слой взбитых сливок и украсить оставшимися вишнями.
Венгрия – торт "Эстерхази"
Этот десерт назван в честь венгерского дипломата Пала Антала Эстерхази, который служил министром иностранных дел Венгрии во время революции 1848-1849 годов.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для коржей:
- 12 яичных белков
- 300 г сахара
- 300 г грецких орехов
- 60 г муки
Для крема:
- 270 мл молока
- 270 мл сливок
- 8 желтков
- 200 г сахара
- 1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
- 350 г сливочного масла
- 130 мл сгущенного молока
Для украшения:
- 200 г белого шоколада
- 2 ст.л. сливок
- 50 г темного шоколада
- 150-200 г миндальных хлопьев
Способ приготовления:
- Форму диаметром 24-26 см застелить пергаментной бумагой. Удобно готовить коржи сразу в нескольких формах. Если такой возможности нет, тесто лучше готовить не в один присест, а по частям, отдельно для каждого коржа.
- Грецкие орехи измельчить с помощью скалки и смешать с мукой. Яичные белки комнатной температуры взбить до состояния плотной пены. Не переставая взбивать, всыпать сахар и взбить до крепких пиков. Добавить муку с орехами и аккуратно перемешать.
- Разделить тесто на 6 частей. Одну часть отправить в форму и выпекать при 160 градусах 40-50 минут. Дать остыть на решетке.
- Приготовить крем. Молоко смешать со сливками и поставить на плиту, довести до кипения. Яичные желтки смешать с сахаром и крахмалом. Снять кастрюлю с плиты и дать остыть в течение минуты. Помешивая, тонкой струйкой влить яичную смесь. Вернуть кастрюлю на средний огонь и варить крем до загустения. Переложить готовый крем в миску накрыть пищевой пленкой. Дать остыть до комнатной температуры.
- Размягченное масло хорошо взбить, добавить сгущенное молоко комнатной температуры и остывший заварной крем. Смазать коржи кремом и собрать торт. Бока торта также нужно будет смазать кремом.
- Приготовить глазурь. Нагреть сливки, добавить кусочки белого шоколада и хорошо размешать. Темный шоколад растопить на водяной бане. Верх торта покрыть белой шоколадной глазурью.
- Наполнить пакет со срезанным уголком растопленным черным шоколадом. Нарисовать на поверхности торта спираль, затем зубочисткой сделать полосы. Бока торта украсить миндальными хлопьями. Готовый торт поставить на несколько часов в холодильник.
Австрия – торт "Захер"
Этот знаменитый австрийский торт популярен благодаря своему богатому шоколадному вкусу, оттененному тонкой прослойкой абрикосового джема.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 5 шт.
- мука – 100 г
- черный шоколад – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 100 г
Для начинки и глазури:
- абрикосовый джем – 250 мл
- лимонный сок – 1 ст.л.
Для ганаша:
- черный шоколад – 100 г
- сливки – 80-100 мл
Способ приготовления:
- Шоколад разломать на кусочки, масло нарезать кубиками. Растопить на водяной бане или в микроволновке, размешать венчиком.
- Разделить яйца на желтки и белки. Желтки взбить с половиной сахара в пышный светлый крем, добавить шоколад, размешать. Затем всыпать просеянную муку и снова размешать.
- Белки взбить в пену, добавить сахар. Взбить в блестящую плотную массу. Добавить часть белков к шоколадной смеси, аккуратно перемешать. Затем добавить остальные белки. Должно получиться жидковатое тесто. Переложить его в смазанную маслом и присыпанную мукой форму 23 см.
- Выпекать бисквит при температуре 170 С 30-35 минут. Остудить и разрезать пополам. Смазать большей частью джема нижний корж, накрыть верхним.
- Вторую часть джема (75-100 мл) протереть через сито и уварить с лимонным соком. Силиконовой кисточкой смазать глазурью верх и бока торта.
- Растопить разломанный на кусочки шоколад со сливками, перемешать венчиком. Добавить немного больше сливок, если нужно. Покрыть ганашем получившийся торт и поставить в холодильник, чтобы десерт охладился.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить торт "Три шоколада". Мы также рассказывали, как приготовить сметанник с орехами и шоколадной помадкой.
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