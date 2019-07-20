Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Сладкий праздник ежегодно отмечают 20 июля

Международный день торта отмечают летом Фото: Depositphotos

Международный день торта (International Cake Day) был основан в 2009 году. Праздник, который проходит под девизом "I cake you", посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами.

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Порадуйте себя 20 июля и отметьте Международный день торта со своими близкими, приготовив вкусные десерты по рецептам из нашей подборки.

Англия – торт "Виктория"

Торт "Виктория" Фото: pixabay.com

Названный в честь английской королевы Виктории, торт представляет собой нежный бисквит с клубникой и легким сливочным кремом.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

размягченное сливочное масло – 250 г + для смазывания

светло-коричневый сахар – 250 г

яйца – 4 шт.

самовосходящая мука – 250 г + для посыпки

семена половины ванильного стручка

цедра одного лимона

сахарная пудра – 1 ст.л. + для посыпки

сливки для взбивания – 100 г

клубничный джем – 4 ст.л.

свежая клубника – 100 г

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 170 C. Смазать маслом и застелить бумагой две формы для выпечки диаметром 20 см. Слегка присыпать мукой и стряхнуть излишки. Взбить размягченное сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, добавить яйца по одному. Всыпать просеянную муку и семена ванили. Разделить смесь между подготовленными формами. Выпекать в духовке в течение примерно 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Дать немного остыть и осторожно переложить коржи на решетку. Полностью остудить. Мелко натереть лимонную цедру в миску, добавить сахарную пудру и холодные сливки. Взбить до мягких пиков. Смазать один корж вареньем, затем покрыть лимонным кремом. Разложить сверху нарезанную клубнику. Накрыть вторым коржом и посыпать просеянной сахарной пудрой. Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто 2 ч.л. разрыхлителя.

Австралия и Новая Зеландия – торт "Павлова"

Торт "Павлова" Фото: pixabay.com

Торт "Павлова" – это воздушный десерт из безе с нежной хрустящей корочкой и мягкой серединкой, которая напоминает зефир. Он был создан в честь великой балерины Анной Павловой.

В каждой стране торт подают с разными ягодами и фруктами: в Британии – с малиной, в Америке – с фруктовым ассорти, а в Австралии и Новой Зеландии – с клубникой и кусочками маракуйи.

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

250 г сахара

2 ст.л. кукурузного крахмала

6 белков (165 г)

1/4 ч.л. соли

1 ч.л. уксуса

250 мл сливок 35-38%

сахарная пудра – по вкусу

свежие ягоды – для украшения

мята – для украшения

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 150 С. Смешать крахмал с сахаром. Взбить белок до плотной пены. Затем добавить уксус и соль. Продолжая взбивать на средней скорости, ввести в белок весь сахар по 1 ст.л. Затем увеличить скорость до максимальной и взбивать, пока сахар полностью не растворится. Выложить белковую массу на противень с пекарской бумагой. Сформировать желаемую форму. Выпекать 50 минут, затем отключить духовку и оставить с приоткрытой дверцей на 2 часа. Взбить сливки с пудрой. Выложить поверх меренги, украсить ягодами и листиками мяты.

Германия – Шварцвальдский торт

Торт "Шварцальд" Фото: pixabay.com

Шварцвальдский вишневый торт — классический торт со взбитыми сливками и вишней. Появился в Германии в начале 1930-х годов.

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

яйца куриные – 8 шт.

яичные желтки – 2 шт.

сахарная пудра – 350 г

вишня без косточек – 200 г

пшеничная мука – 200 г

шоколад черный – 100 г

масло сливочное – 20 г

сливки 35% – 680 мл

сливки 22% – 500 мл

молоко – 140 мл

вишневый ликер (или любой другой) – 75 мл

какао-порошок – 2 ст. л.

желатин – 1 ст. л.

палочка корицы – 1 шт.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180°С. Желатин замочить на полчаса в воде. В небольшую кастрюлю влить 22%-ные сливки, молоко, всыпать 100 г сахарной пудры и довести до кипения (ни в коем случае не кипятить!). Добавить желатин и 25 мл ликера, перемешать и остудить, затем поставить на несколько часов в холодильник, чтобы желе застыло. Шоколад растопить на водяной бане. Растворить 50 г сахарной пудры в 45 мл теплой воды. Желтки взбить. Добавить в шоколад сироп и желтки и перемешать. Миксером взбить 180 мл 35%-ных сливок и осторожно смешать с шоколадной массой. Поставить в холодильник. Яйца взбить со 150 г сахарной пудры, добавить какао, просеянную муку, все вымешать. Разъемную форму смазать сливочным маслом. Из теста сделать 2 коржа, выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. Вишню поместить в небольшую кастрюлю (немного ягод оставить), добавить 50 мл ликера, 50 г сахарной пудры, корицу и 3 ст. ложки воды и уварить все на медленном огне вполовину, затем корицу вынуть. Оставшиеся 35%-ные сливки взбить. Корж полить получившимся вишневым сиропом, выложить немного вишен. Сверху положить слой сливочного желе, затем слой шоколадного крема. На шоколадный крем выложить слой взбитых сливок и украсить оставшимися вишнями.

Венгрия – торт "Эстерхази"

Торт "Эстерхази" Фото: pixabay.com

Этот десерт назван в честь венгерского дипломата Пала Антала Эстерхази, который служил министром иностранных дел Венгрии во время революции 1848-1849 годов.

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для коржей:

12 яичных белков

300 г сахара

300 г грецких орехов

60 г муки

Для крема:

270 мл молока

270 мл сливок

8 желтков

200 г сахара

1 ст.л. с горкой кукурузного крахмала

350 г сливочного масла

130 мл сгущенного молока

Для украшения:

200 г белого шоколада

2 ст.л. сливок

50 г темного шоколада

150-200 г миндальных хлопьев

Способ приготовления:

Форму диаметром 24-26 см застелить пергаментной бумагой. Удобно готовить коржи сразу в нескольких формах. Если такой возможности нет, тесто лучше готовить не в один присест, а по частям, отдельно для каждого коржа. Грецкие орехи измельчить с помощью скалки и смешать с мукой. Яичные белки комнатной температуры взбить до состояния плотной пены. Не переставая взбивать, всыпать сахар и взбить до крепких пиков. Добавить муку с орехами и аккуратно перемешать. Разделить тесто на 6 частей. Одну часть отправить в форму и выпекать при 160 градусах 40-50 минут. Дать остыть на решетке. Приготовить крем. Молоко смешать со сливками и поставить на плиту, довести до кипения. Яичные желтки смешать с сахаром и крахмалом. Снять кастрюлю с плиты и дать остыть в течение минуты. Помешивая, тонкой струйкой влить яичную смесь. Вернуть кастрюлю на средний огонь и варить крем до загустения. Переложить готовый крем в миску накрыть пищевой пленкой. Дать остыть до комнатной температуры. Размягченное масло хорошо взбить, добавить сгущенное молоко комнатной температуры и остывший заварной крем. Смазать коржи кремом и собрать торт. Бока торта также нужно будет смазать кремом. Приготовить глазурь. Нагреть сливки, добавить кусочки белого шоколада и хорошо размешать. Темный шоколад растопить на водяной бане. Верх торта покрыть белой шоколадной глазурью. Наполнить пакет со срезанным уголком растопленным черным шоколадом. Нарисовать на поверхности торта спираль, затем зубочисткой сделать полосы. Бока торта украсить миндальными хлопьями. Готовый торт поставить на несколько часов в холодильник.

Австрия – торт "Захер"

Торт "Захер" Фото: pixabay.com

Этот знаменитый австрийский торт популярен благодаря своему богатому шоколадному вкусу, оттененному тонкой прослойкой абрикосового джема.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 5 шт.

мука – 100 г

черный шоколад – 100 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

Для начинки и глазури:

абрикосовый джем – 250 мл

лимонный сок – 1 ст.л.

Для ганаша:

черный шоколад – 100 г

сливки – 80-100 мл

Способ приготовления:

Шоколад разломать на кусочки, масло нарезать кубиками. Растопить на водяной бане или в микроволновке, размешать венчиком. Разделить яйца на желтки и белки. Желтки взбить с половиной сахара в пышный светлый крем, добавить шоколад, размешать. Затем всыпать просеянную муку и снова размешать. Белки взбить в пену, добавить сахар. Взбить в блестящую плотную массу. Добавить часть белков к шоколадной смеси, аккуратно перемешать. Затем добавить остальные белки. Должно получиться жидковатое тесто. Переложить его в смазанную маслом и присыпанную мукой форму 23 см. Выпекать бисквит при температуре 170 С 30-35 минут. Остудить и разрезать пополам. Смазать большей частью джема нижний корж, накрыть верхним. Вторую часть джема (75-100 мл) протереть через сито и уварить с лимонным соком. Силиконовой кисточкой смазать глазурью верх и бока торта. Растопить разломанный на кусочки шоколад со сливками, перемешать венчиком. Добавить немного больше сливок, если нужно. Покрыть ганашем получившийся торт и поставить в холодильник, чтобы десерт охладился.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить торт "Три шоколада". Мы также рассказывали, как приготовить сметанник с орехами и шоколадной помадкой.

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