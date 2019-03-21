Мифы о здоровом питании: какая полезная еда вредна

Эксперт развенчала заблуждения о пользе суперфудов

Хлеб без дрожжей, молоко без лактозы и экзотическая горная соль. Чем больше мода на здоровое питание, тем заметнее растут на него цены. Но действительно ли то, что позиционируют как здоровое питание, настолько полезно?

Прочь мучное, соленое и жареное – после посещения диетолога рацион Ксении изменился коренным образом. В незначительном количестве осталась разве что соль. Однако не белая, а гималайская.

Ксения Середа придерживается здорового питания. На розовую соль ей порекомендовал перейти специалист по питанию, сказав, что она полезнее благодаря высокому содержанию минералов. Но особого влияния этих минералов на здоровье девушка пока не испытывает.

Действительно ли здоровые продукты настолько здоровы, как обещают маркетологи, спрашиваем у пищевого технолога Елены Сидоренко. Гималайская соль стоимостью 70 грн за кило ... оказывается, не гималайская!

"Я вижу по кристалликам, что здесь обычная соль. Гималайской в смеси максимум 2-3%", – говорит эксперт.

Еще один условно полезный продукт – диетические хлебцы. Ксения давно отказалась от хлеба и лакомится именно ими.

"Дата указана нормальная, но по запаху я бы сказала, что они хранились уже месяца три", – комментирует Елена Сидоренко, эксперт по качеству и безопасности продуктов.

Наконец, не самое популярное в здоровых трендах растительное молоко. К растительному молоку у эксперта больше всего замечаний. В литре этого миндального напитка – всего 3 % орехов.

"Здесь всего 3 % миндаля. Эта цифра не может обеспечить такую структуру. Поэтому в напиток добавлена камедь рожкового дерева", – говорит эксперт.

Другими словами – органический загуститель. А еще здесь – сахар! Технолог объясняет: поскольку здоровое питание стало мировым трендом, производители стали зарабатывать на этом.

"В первую очередь, линия здорового питания – это линия маркетинговая. Которая пользуется спросом и предоставляет существенные прибыли", – уверена эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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