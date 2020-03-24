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Морковный крем-суп с имбирем: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и легкого супа из овощей

Ирина Павлина
Сегодня, 14:07

Яркий морковно-имбирный суп – то, что нужно для весны. В этом блюде удачно сочетаются пикантный вкус имбиря и сладкий, привычный нам вкус моркови. Такой суп еще и очень полезный: морковь богата витамином А, а имбирь – фитонцидами, которые помогают бороться с простудой.

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Рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Морковно-имбирный суп

Морковно-имбирный суп
Морковно-имбирный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 45 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 моркови
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 мл сливок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 корень имбиря
  • 200 мл овощного бульона
  • Соль, молотый перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока.
  3. Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки.
  4. Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь.
  5. Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном.

Как подавать суп

Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить витаминный салат с морковью, кукурузой и апельсином. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу.

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Источник: Сегодня
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