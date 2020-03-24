Морковный крем-суп с имбирем: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и легкого супа из овощей

Яркий морковно-имбирный суп – то, что нужно для весны. В этом блюде удачно сочетаются пикантный вкус имбиря и сладкий, привычный нам вкус моркови. Такой суп еще и очень полезный: морковь богата витамином А, а имбирь – фитонцидами, которые помогают бороться с простудой.

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Рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Морковно-имбирный суп

Морковно-имбирный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

45 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 моркови

1 луковица

1 зубчик чеснока

200 мл сливок

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

1 корень имбиря

200 мл овощного бульона

Соль, молотый перец

Зелень

Способ приготовления:

Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока. Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки. Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь. Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном.

Как подавать суп

Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить витаминный салат с морковью, кукурузой и апельсином. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу.

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