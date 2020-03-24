Морковный крем-суп с имбирем: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусного и легкого супа из овощей
Яркий морковно-имбирный суп – то, что нужно для весны. В этом блюде удачно сочетаются пикантный вкус имбиря и сладкий, привычный нам вкус моркови. Такой суп еще и очень полезный: морковь богата витамином А, а имбирь – фитонцидами, которые помогают бороться с простудой.
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Рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".
Морковно-имбирный суп
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 45 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 моркови
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 200 мл сливок
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 корень имбиря
- 200 мл овощного бульона
- Соль, молотый перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока.
- Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки.
- Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь.
- Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном.
Как подавать суп
Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить витаминный салат с морковью, кукурузой и апельсином. "Сегодня" также писали, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу.
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