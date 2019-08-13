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Можно ли есть дрожжевой хлеб и выпечку: ответ Светланы Фус

Светлана Фус помогает похудеть участникам проекта "Зважені та щасливі"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

29 августа в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом сезоне 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую и счастливую жизнь. Многие из них уверены, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь и отношения с людьми.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус продолжает давать рекомендации читателям о правильном питании и делится полезными рецептами.

Какой хлеб полезнее

Хлеб на закваске полезнее, чем дрожжевой
Хлеб на закваске полезнее, чем дрожжевой
Фото: Depositphotos

Мне часто задают вопрос: "Можно ли есть дрожжевой хлеб?" Для начала предлагаю вспомнить, из чего готовили хлеб наш предки. Это была цельнозерновая мука и закваски. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт, который они ели. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше.

Поэтому я рекомендую не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом.

Можно ли есть выпечку

Магазинная выпечка может содержать канцерогены
Магазинная выпечка может содержать канцерогены
Фото: Depositphotos

К неполезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании.

Сбалансированная еда всегда дает больше насыщения. Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания.

Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного хлеба от Марины Боржемской.

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Источник: Сегодня
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