Можно ли есть украинскую пиццу: ответ экспертов

Узнайте, чем опасно то, что продают в наших супермаркетах под названием "pizza italiano"

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Тесто, томаты и сыр – вот основные ингредиенты настоящей итальянской пиццы. Никакой томатной пасты и кетчупа – так готовят в Италии.

Как же выглядит пицца, сделанная на совесть, и что есть нельзя? Журналисты телеканала "Украина" купили три образца пиццы. Одну они приобрели на вокзале, вторую – в пиццерии, а третью, замороженную, – в супермаркете.

Что из этого на самом деле имеет право называться пиццей, ответил шеф-повар Роман Чирко, который работал во Флоренции, Неаполе и Риме.

Размороженную пиццу с маркета эксперт забраковал. Из приятного в ней разве что цена – 54 грн. Следующая пицца – украинская вокзальная. Дешевая, и на первая взгляд сытная. Похожие часто продают в школьных столовых. Попробовать эту булку-пиццу шеф не решился. Все из-за начинки: его смутили вялые, чересчур зажаренные грибы, и подозрительный сыр, который "взялся" хлопьями.

Следующий образец – из пиццерии за 65 грн. Роман Чирко отметил, что по видом пиццы журналистами продали фоккачу – хрустящее тесто с начинкой. Главные ингредиенты этой пиццы – ветчина и ананасы. Диетолог Татьяна Годард считает, что именно эти два продукта сочетать нельзя, так они создают излишнюю нагрузку на органы пищеварения.

Вокруг пиццы с ананасами продолжаются споры уже больше 50-ти лет. Ананасы в пицце или обожают, или называют "извращением". В скандал попал даже президент Исландии. Политик сказал, что ненавидит пиццу с ананасами и хочет ее запретить. Его высказывание вызвало шквал критики в соцсетях.

Помните, тесто в качественной пицце должно быть тоненьким, до сантиметра. Традиционная начинка – томаты, сыр и зелень. Она будет стоить около 60 гривен, и в три раза дешевле, если приготовить дома. И главное правило – пиццу нужно есть руками.

Напомним, ранее диетологи заявили, что пицца на завтрак полезнее, чем овсяная каша.