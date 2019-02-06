Мясной торт из кролика с яйцом, морковью и сметаной
Рецепт закусочного торта от Даши Малаховой
Как приготовить печеночный торт, знает буквально каждый. Даша Малахова предлагает сделать "облегченный" вариант закусочного торта – с мясом кролика, морковью и вареным яйцом.
Мясной торт по рецепту Даши Малаховой
Ингредиенты:
- 400 г мяса кролика
- 300 мл молока
- 1 морковь
- 2 яйца
- 1/2 луковицы
- 100 г муки
- Пару веточек свежего тимьяна
- Растительное масло
Для начинки:
- 200 мл сметаны
- 3 сваренных вкрутую яйца
- Свежий тимьян и морковные чипсы для украшения
Рецепт приготовления:
- Сделайте фарш из мяса кролика.
- Приготовьте фреш из моркови и лука. Влейте в фарш, добавьте молоко, яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль, перец и испеките блинчики на растительном масле.
- Вырежьте из готовых блинчиков квадраты. Сваренные вкрутую яйца очистите и отделите желток от белка. Отдельнол натрите на мелкой терке.
- Квадратный блинчик выложите на тарелку. Смажьте сметаной и выложите слой яичного белка. Выложите таким же образом еще несколько блинчиков.
- Последний квадратный блинчик смажьте сметаной и выложите слой яичного желтка.
- Украсьте ломтиком моркови и веточками тимьяна.
Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.
Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:
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Источник: Сегодня