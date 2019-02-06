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Мясной торт из кролика с яйцом, морковью и сметаной

Рецепт закусочного торта от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Мясной торт Фото: dashamalahova.com
Мясной торт
Фото: dashamalahova.com

Как приготовить печеночный торт, знает буквально каждый. Даша Малахова предлагает сделать "облегченный" вариант закусочного торта – с мясом кролика, морковью и вареным яйцом.

Мясной торт по рецепту Даши Малаховой

 Ингредиенты:

  • 400 г мяса кролика
  • 300 мл молока
  • 1 морковь
  • 2 яйца
  • 1/2 луковицы
  • 100 г муки
  • Пару веточек свежего тимьяна
  • Растительное масло

Для начинки:

  • 200 мл сметаны
  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • Свежий тимьян и морковные чипсы для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Сделайте фарш из мяса кролика.
  2. Приготовьте фреш из моркови и лука. Влейте в фарш, добавьте молоко, яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль, перец и испеките блинчики на растительном масле.
  3. Вырежьте из готовых блинчиков квадраты. Сваренные вкрутую яйца очистите и отделите желток от белка. Отдельнол натрите на мелкой терке.
  4. Квадратный блинчик выложите на тарелку. Смажьте сметаной и выложите слой яичного белка. Выложите таким же образом еще несколько блинчиков.
  5. Последний квадратный блинчик смажьте сметаной и выложите слой яичного желтка.
  6. Украсьте ломтиком моркови и веточками тимьяна.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.

Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:

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Источник: Сегодня
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