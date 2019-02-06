Мясной торт из кролика с яйцом, морковью и сметаной

Рецепт закусочного торта от Даши Малаховой

Мясной торт Фото: dashamalahova.com

Как приготовить печеночный торт, знает буквально каждый. Даша Малахова предлагает сделать "облегченный" вариант закусочного торта – с мясом кролика, морковью и вареным яйцом.

Мясной торт по рецепту Даши Малаховой

Ингредиенты:

400 г мяса кролика

300 мл молока

1 морковь

2 яйца

1/2 луковицы

100 г муки

Пару веточек свежего тимьяна

Растительное масло

Для начинки:

200 мл сметаны

3 сваренных вкрутую яйца

Свежий тимьян и морковные чипсы для украшения

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Рецепт приготовления:

Сделайте фарш из мяса кролика. Приготовьте фреш из моркови и лука. Влейте в фарш, добавьте молоко, яйца и муку. Перемешайте, добавьте соль, перец и испеките блинчики на растительном масле. Вырежьте из готовых блинчиков квадраты. Сваренные вкрутую яйца очистите и отделите желток от белка. Отдельнол натрите на мелкой терке. Квадратный блинчик выложите на тарелку. Смажьте сметаной и выложите слой яичного белка. Выложите таким же образом еще несколько блинчиков. Последний квадратный блинчик смажьте сметаной и выложите слой яичного желтка. Украсьте ломтиком моркови и веточками тимьяна.

Напомним, ранее мы делились рецептом кролика со спаржей в сидре. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить кролика в томатном соусе по-итальянски.

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