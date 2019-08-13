Мясные шарики в густом томатном соусе по-итальянски: рецепт дня

Готовим вкусные митболы для детей

Митболы в духовке Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на ужин? Тогда сделайте митболы из мясного фарша с моцареллой и томатным соусом в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.

Митболы в духовке по-итальянски

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

1 яйцо

1/2 стакана хлебных крошек

2 ст.л. мелко натертого пармезана

1/4 ст. молока (60 мл)

1 ч.л. чесночного порошка

Соль, перец по вкусу

1 ч. л. сушеных итальянских трав

150 г моцареллы

800 мл томатного соуса

Способ приготовления:

Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков. Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см. Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы. Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой Запекать в предварительно разогретой до 200 С духовке в течение 45 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированный перец с мясом и рисом. "Сегодня" также делились рецептом чебуреков с фаршем.

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