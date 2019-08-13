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Мясные шарики в густом томатном соусе по-итальянски: рецепт дня

Готовим вкусные митболы для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Митболы в духовке
Митболы в духовке
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на ужин? Тогда сделайте митболы из мясного фарша с моцареллой и томатным соусом в духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.

Митболы в духовке по-итальянски

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша 
  • 1 яйцо
  • 1/2 стакана хлебных крошек
  • 2 ст.л. мелко натертого пармезана
  • 1/4 ст. молока (60 мл)
  • 1 ч.л. чесночного порошка
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 ч. л. сушеных итальянских трав 
  • 150 г моцареллы
  • 800 мл томатного соуса

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Способ приготовления:

  1. Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков.
  2. Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см.
  3. Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы.
  4. Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса.
  5. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
  6. Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой
  7. Запекать в предварительно разогретой до 200 С духовке в течение 45 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированный перец с мясом и рисом. "Сегодня" также делились рецептом чебуреков с фаршем

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Источник: Сегодня
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