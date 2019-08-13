Мясные шарики в густом томатном соусе по-итальянски: рецепт дня
Готовим вкусные митболы для детей
Не знаете, что приготовить на ужин? Тогда сделайте митболы из мясного фарша с моцареллой и томатным соусом в духовке.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Это сытное и вкусное блюдо понравится как взрослым, так и детям. Мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, рисом или картофельным пюре. А взрослые могут дополнить митболы бокалом красного вина.
Митболы в духовке по-итальянски
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша
- 1 яйцо
- 1/2 стакана хлебных крошек
- 2 ст.л. мелко натертого пармезана
- 1/4 ст. молока (60 мл)
- 1 ч.л. чесночного порошка
- Соль, перец по вкусу
- 1 ч. л. сушеных итальянских трав
- 150 г моцареллы
- 800 мл томатного соуса
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Способ приготовления:
- Смешать в миске все ингредиенты для мясных шариков.
- Моцареллу вынуть из рассола и нарезать кубиками со стороной 1 см.
- Из фарша сделать шарики, положив внутрь по кусочку моцареллы.
- Взять форму для запекания или жаропрочную сковороду, налить в нее треть соуса.
- Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
- Залить митболы оставшимся томатным соусом и накрыть фольгой
- Запекать в предварительно разогретой до 200 С духовке в течение 45 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированный перец с мясом и рисом. "Сегодня" также делились рецептом чебуреков с фаршем.
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Источник: Сегодня