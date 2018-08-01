Мятный джулеп с малиной: рецепт Джейми Оливера

Освежающий летний коктейль от "Голого шефа"

Малиновый коктейль от Джейми Фото: valeria_aksakova / Freepik

Мятный джулеп – алкогольный коктейль на основе бурбона, воды, дробленого льда и свежей мяты, популярный на Юге США. Британский шеф Джейми Оливер предлагает дополнить этот классический напиток свежей малиной.

Малиновый джулеп от Джейми Оливера

Ингредиенты:

мелкий сахар

вода

8 свежих листиков мяты плюс еще несколько для подачи

1 небольшая горстка малины

кубики льда

50 мл бурбона

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Рецепт приготовления:

Сделайте простой сахарный сироп. Для этого смешайте в кастрюле сахар и воду в пропорции 1:1 или 1:2. Нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится, затем перелейте 1 чайную ложку смеси в стакан. Добавьте мяту и малину, разомните ложкой. Отложите на 10 минут, чтобы смесь настоялась. Уберите мяту и процедите напиток в чистый стакан. Измельчите немного льда и добавьте горсть в стакан, затем налейте бурбон. Размешайте коктейль, по желанию добавьте еще немного льда. Украсьте джулеп свежими листиками мяты.

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