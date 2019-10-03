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Анонс

На канале "Украина" снова сойдутся в поединке "Свекрухи і невістки"

Григорий Герман снова станет ведущим кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Ведущий Григорий Герман
Ведущий Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 7 октября, в 10:30 на канале "Украина" состоится премьера третьего сезона популярного кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом. В кулинарных поединках нового сезона сойдутся 24 украинских семьи.

Смотрите видео с советами от Григория Германа, как выбрать полезные лакомства:

Совершенно разные герои, интересные истории, острые семейные конфликты и неожиданные повороты их решения. Отчаянная борьба того стоит – победительница получит не только звание лучшего кулинара в семье, а и 10 000 грн. Среди героев: свекровь-прапорщик, цыганская свекровь, дети, которые выживают родителей из квартиры и множество других историй, которые заставят вас и плакать, и смеяться.

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"Могу с уверенностью сказать, что это самый яркий и самый эмоциональный сезон проекта "Свекруха чи невістка"! На этот раз зрителей ждут невероятные истории, драматические признания и предательства прямо в студии! Удивительные, разные и неожиданные герои! Это настоящие и совершенно невероятные истории, которые убедят зрителей в том, что жизнь гораздо ярче любого сериала – даже, если захочешь, такого не придумаешь", – поделилась креативный продюсер проекта Дарья Дейниченко.

Неизменный ведущий шоу "Свекруха чи невістка" Григорий Герман признается – этот сезон будет особенным, ведь творческая группа собрала самые интересные рецепты необычных блюд, к тому же, в каждой программе участники собственноручно протестируют уникальные кулинарные лайфхаки.

Григорий Герман – ведущий шок "Свекруха чи невістка"
Григорий Герман – ведущий шок "Свекруха чи невістка"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне кажется, в этом сезоне мы превзошли самих себя! У нас фантастические герои, необычные рецепты! Я, как кулинарный энтузиаст, знаю, как готовить те блюда, которые мы предлагаем нашим героям, но они находятся в несколько ином положении. Готовить экзотическое блюдо, за ограниченное время, к тому же, первый раз в жизни – непросто! А еще, если фокус внимания направлен на психологию – с таким коктейлем эмоций, жди сюрпризов! Вот для меня это прекрасная возможность для экспериментов, ведь искать выходы из ситуаций, исправлять ошибки – это очень интересно!" – комментирует ведущий кулинарного шоу Григорий Герман.

Герои 3-го сезона кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" будут готовить в обновленных декорациях, а ведущий проекта Григорий Герман предстанет перед зрителями в специально разработанной капсульной коллекции футболок и пиджаков от стилиста канала "Украина", ведущего шоу "Місія: краса" Ильяса Сахтары.

Напомним, по правилам шоу, перед каждой хозяйкой стоит задача приготовить блюдо для их любимого мужчины – сына или мужа. На готовку участницам отводится всего 45 минут, а на выбор продуктов и того меньше – всего 2 минуты. По окончанию соревнования оба блюда подготовит к презентации ведущий проекта, чтобы глава семейства не догадался, какое из них готовила мама, а какое – жена. Только после дегустации мужчина сделает столь тяжелый выбор и определит победительницу кулинарной дуэли.

Как сообщалось ранее, "Свекруха чи невістка" – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который успешно выходит в 8 странах мира. Разработкой украинской версии шоу занимается продакшн-компания "Теле Про". Ведущий проекта Григорий Герман – настоящий эксперт не только на телевизионной, но и на реальной кухне. Он помогает свекровям и невесткам Украины разбираться в тонкостях не только кулинарии, но и семейной жизни.

Смотрите премьеру третьего сезона семейного кулинарного реалити "Свекруха чи невістка" с понедельника по четверг в 10:30 на телеканале "Украина".

Напомним, в рамках шоу "Битва рецептів" с Григорием Германом певица Тоня Матвиенко поделилась фирменным рецептом каши. А ранее Григорий Герман рассказал, как выбрать качественные замороженные овощи.

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Источник: Сегодня
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