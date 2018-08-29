На кастинг "МастерШеф" участница принесла блюдо из камыша, лопуха и елок

Женщина питается практически одними лесными продуктами

Судьям представляют очень необычные блюда Фото: пресс-служба СТБ

Вчера стартовал долгожданный восьмой сезон кулинарного шоу "МастерШеф". Сотни людей со всей Украины приехали на кастинг проекта, чтобы приготовить лучшее блюдо в своей жизни, впечатлить судей проекта и попасть на проект.

Некоторые участники идут на хитрые уловки: поют, танцуют, дарят подарки судьям – все, лишь бы получить заветный белый фартук. Но некоторым будет достаточно поразить своей готовкой.

Участница удивила судей блюдом из камыша Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня одной из участниц кастинга станет 52-летняя Анжела Липская из Одесской области. Женщина обожает лес, проводит там много времени, и питается практически одними лесными

продуктами. И на "МастерШеф" Анжела решила приготовить кое-что из своих коронных "лесных" блюд: суп из стеблей камыша с корнями лопуха в еловом кляре и еловом соусе.

"Камыш, который растет у нас на озерах, по вкусу похож на молодую кукурузку. Это деликатес, о котором никто и не знает", – делится Анжела.

Оценят ли судьи такую кулинарию, увидим уже сегодня канале СТБ.

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