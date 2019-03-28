На "МастерШеф. Профессионалы" приедет обладатель четырех звезд Мишлен

Джорди Крус получил свою первую звезду Мишлен в 26 лет

Мишленовский шеф Джорди Крус Фото: пресс-служба СТБ

Впервые в истории проекта "МастерШеф" гостем шоу станет обладатель 4 звезд Мишлен! В эту субботу испанский шеф-повар Джорди Крус (Jordi Cruz) проведет для участников кулинарный мастер-класс.

Джорди Крус получил свою первую звезду Мишлен в 26 лет! Это второй подобный случай в мире. На данный момент шеф-повар заслужил целых 4 звезды, кроме того, он является судьей "МастерШеф" в Испании. В ближайшей программе "МастерШеф. Профессионалы" Джорди приготовит 3 культовых блюда испанской кухни, а командам предстоит сделать как можно больше абсолютных копий блюд шеф-повара.

"Для меня большая честь приехать к вам на "МастерШеф". Я впервые в жизни буду работать на украинской кухне, поэтому немного волнуюсь. Но уверен, что мы найдем общий язык, ведь на вашем проекте собрались настоящие профессионалы", – говорит именитый шеф-повар.

Кулинары должны будут повторить блюдо шефа Фото: пресс-служба СТБ

"Съемка прошла супергладко, нам очень понравилось работать с Джорди. Прежде всего, наш гость оказался профи своего дела, причем я говорю не только о том, как он готовит, но и том, как он работает в кадре. С первого взгляда было видно, что у Джорди огромный телевизионный опыт. Он привез много уникальных продуктов с собой, все было подготовлено для съемки. Сразу стало понятно, что мы в надежных руках! Джорди смог привнести собой что-то уникальное в наш "МастерШеф". Надеюсь, что и зрители почувствуют эту магию через экран", – рассказывает руководитель проекта Андрей Пышный.

Что получится у участников, увидим в субботу 30 марта на канале СТБ.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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