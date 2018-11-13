На "МастерШеф" пройдет масштабная битва сезонов

На шоу вернутся участники прошлых сезонов

Участники прошлых сезонов "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Как говорит судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова, каждый сезон кулинарного проекта – уникален. Ни один из них не может быть похожим на предыдущий, так как каждый раз в проекте совершенно новые участники, и именно они являются самым главным в шоу.

В каждом сезоне зрители находят для себя любимцев, но сегодняшний выпуск "МастерШеф" станет для них настоящим подарком. Потому что на проект вернутся самые яркие герои предыдущих лет, и все они сразятся с восьмым сезоном.

Выездной конкурс в центре города Фото: пресс-служба СТБ

Юля Морозенко, Лиза Сподобец, Витя Перехрест, Александр Белодед, тетя Валя, Наталка Петрик, Виктория Король, Карина Аванесова, Наталья Левензон, Михаил Сосновских – все эти люди снова вернулись на кухню "МастерШеф".

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За два часа обеим командам нужно разработать меню, приготовить как можно больше блюд и установить свою ценовую политику. После готовки начнется продажа. И, естественно, победит та команда, которая заработает больше денег.

Судьи "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

У звездной команды проекта есть большое преимущество: простые прохожие уже много раз видели их в эфире. А восьмому сезону только предстоит завоевать доверие зрителей и своих клиентов. Смогут ли кулинарные новички утереть нос бывалым участникам, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, в в 21-м выпуске участники "МастерШеф" готовили блюда украинской кухни. А в 20-м аматоры продавали еду на улице.