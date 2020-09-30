Не пара: ученые назвали самые вредные сочетания продуктов

Узнайте, какую пищу не стоит смешивать

Многие тщательно подходят к выбору продуктов питания, но далеко не все при этом задумываются о том, как еда сочетается между собой. В итоге определенные комбинации нарушают слаженную работу пищеварения – все это приводит к сбоям в работе желудка.

Немецкие специалисты в интервью журналу Freundin назвали сочетания продуктов, которые вредят здоровью – в их числе белый хлеб с джемом, черный чай с молоком и бургер с пивом.

Салат и нежирная заправка

Обезжиренный йогурт плохо подходит для заправки овощных салатов Фото: Depositphotos

Эта низкокалорийная комбинация вредна, поскольку препятствует полноценному усвоению витаминов. Многие растительные продукты нужно употреблять вместе с жиром, чтобы организм мог усваивать и использовать содержащиеся в них витамины.

Белый хлеб и джем

В хлебе и варенье много углеводов Фото: Pixabay

И хлеб, и джем содержат слишком много простых углеводов, что может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, а затем снова его падение. Последствиями станут сильная тяга к еде и чувство усталости.

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Бургер и пиво

Бургеры плохо сочетаются с пивом Фото: freepik.com

В такой комбинации сначала организм расщепляет алкоголь, а затем жир, который попадает в отложения на животе и бедрах. Если и есть бургер, то запивать лучше просто водой.

Чечевица и красное вино

Чечевицу лучше не запивать вином Фото: Depositphotos

Сочетание бокала красного вина с блюдами из чечевицы или соевых бобов вредит здоровью тем, что значительно замедляет усвоение железа. Для хорошего усвоения железа нужно употреблять продукты, богатые витамином С.

Алкоголь и кофеин

Кофе не поможет взбодриться после алкоголя Фото: freepik.com

Многие считают, что кофе или другой напиток с кофеином помогает протрезветь после опьянения. Это не так. Согласно исследованию Университета Темпл в Филадельфии, кофеин ослабляет седативные свойства алкоголя, но ухудшает работу мозга.

Черный чай и молоко

Чай плохо сочетается с молоком Фото: Depositphotos

Противовоспалительное действие черного чая нейтрализуется молоком – молочные белки связывают антиоксиданты, содержащиеся в чае, и препятствуют их усвоению организмом. В свою очередь, кофеин в чае препятствует усвоению кальция из молока.

Помидоры и огурцы

Помидоры и огурцы лучше есть отдельно Фото: Depositphotos

Два ингредиента часто встречаются вместе в салатах, но лучше выбирать только один из них. Результаты исследований показали, что сочетание двух видов овощей может нарушить биохимические реакции в организме. Это означает, что овощи не переварятся должным образом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой чай полезно пить осенью, а также сообщали о самых полезных продуктах для завтрака.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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