Не пара: ученые назвали самые вредные сочетания продуктов
Узнайте, какую пищу не стоит смешивать
Многие тщательно подходят к выбору продуктов питания, но далеко не все при этом задумываются о том, как еда сочетается между собой. В итоге определенные комбинации нарушают слаженную работу пищеварения – все это приводит к сбоям в работе желудка.
Немецкие специалисты в интервью журналу Freundin назвали сочетания продуктов, которые вредят здоровью – в их числе белый хлеб с джемом, черный чай с молоком и бургер с пивом.
Салат и нежирная заправка
Эта низкокалорийная комбинация вредна, поскольку препятствует полноценному усвоению витаминов. Многие растительные продукты нужно употреблять вместе с жиром, чтобы организм мог усваивать и использовать содержащиеся в них витамины.
Белый хлеб и джем
И хлеб, и джем содержат слишком много простых углеводов, что может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, а затем снова его падение. Последствиями станут сильная тяга к еде и чувство усталости.
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Бургер и пиво
В такой комбинации сначала организм расщепляет алкоголь, а затем жир, который попадает в отложения на животе и бедрах. Если и есть бургер, то запивать лучше просто водой.
Чечевица и красное вино
Сочетание бокала красного вина с блюдами из чечевицы или соевых бобов вредит здоровью тем, что значительно замедляет усвоение железа. Для хорошего усвоения железа нужно употреблять продукты, богатые витамином С.
Алкоголь и кофеин
Многие считают, что кофе или другой напиток с кофеином помогает протрезветь после опьянения. Это не так. Согласно исследованию Университета Темпл в Филадельфии, кофеин ослабляет седативные свойства алкоголя, но ухудшает работу мозга.
Черный чай и молоко
Противовоспалительное действие черного чая нейтрализуется молоком – молочные белки связывают антиоксиданты, содержащиеся в чае, и препятствуют их усвоению организмом. В свою очередь, кофеин в чае препятствует усвоению кальция из молока.
Помидоры и огурцы
Два ингредиента часто встречаются вместе в салатах, но лучше выбирать только один из них. Результаты исследований показали, что сочетание двух видов овощей может нарушить биохимические реакции в организме. Это означает, что овощи не переварятся должным образом.
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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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