"Не все так просто": ТОП-5 странных рецептов от Гвинет Пэлтроу

Актриса удивляет поклонников нелепыми рецептами

Гвинет Пэлтроу увлекается кулинарией Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу, более известная своими актерскими навыками, чем кулинарными способностями, выпустила не одну поваренную книгу. Тем не менее поклонники считают некоторые рецепты актрисы странными, а порой и опасными. Читатели подвергают сомнению советы по приготовлению порошкообразных смузи, грибов, бульона с костью, а также курицы (ее знаменитость предлагает недожаривать до конца).

Мы расскажем о самых сомнительных блюдах Гвинет Пэлтроу из ее третьей книги "Все это просто".

Маринованные ягоды в бальзамическом уксусе с кремом из кешью

Десерт от Гвинет Пэлтроу Фото: Pinterest.com

Ищете рецепт быстрого десерта? Но не все так просто, как считает Гвинет. Орехи для крема из кешью нужно замачивать в воде минимум два часа, прежде чем приступать к готовке. Кроме этого, вам понадобятся экзотические ингредиенты вроде кокосового сахара. Если вы попытаетесь найти его в Google, одним из первых результатов поиска станет "чем заменить кокосовый сахар".

Испанский салат с тунцом и перцем пикиллос

Испанский салат от Гвинет Пэлтроу Фото: Pinterest.com

Стоимость этого блюда составляет порядка 91 доллара. Рецепт требует дорогостоящих ингредиентов, таких как сладкая испанская паприка (10 долларов США), маринованные перцы особой марки (13,5 долларов США) и высококачественный сырой мед, который может стоить до 25 долларов. И хотя Гвинет может позволить себе ежедневно тратить почти 100 долларов на обед, инвестиции в ее поваренные книги больше походят на инвестиции в пожизненный долг для обычного студента колледжа.

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SNAP-челлендж

Продуктовый набор от Гвинет Пэлтроу Фото: twitter.com/gwynethpaltrow

Несколько лет назад голливудскую звезду высмеяли за попытку составить меню на 29 долларов. По просьбе шеф-повара Марио Батали, актриса приняла участие в нью-йоркском челлендже Food Bank. Его цель заключалась в том, чтобы показать, что на деньги выделяемые администрацией (29 долларов) в качестве помощи бедным слоям населения, нельзя прожить целую неделю. Программа помощи (SNAP) еженедельно выдает талоны на получение продуктов питания.

Пэлтроу разместила в Twitter свой набор продуктов на 29 долларов и предложила их как вариант здорового питания на неделю. На нее вылился целый шквал возмущенных комментариев, в которых люди заявляли, что с таким набором можно умереть, и актриса давно оторвана от реальной жизни. Практически никто не согласился, что зелень, яйца и бобы могут решить проблему бедных людей, тем более что в наборе отсутствовало мясо и молочные продукты. Особенно много насмешек звучало в адрес 7 лаймов, которые якобы помогут оставаться сытым целую неделю.

Сэндвич с вареным яйцом

Сэндвич с вареным яйцом от Гвинет Пэлтроу Фото: Pinterest.com

На первый взгляд, этот сэндвич кажется очень простым, так как включает всего несколько ингредиентов. Тем не менее Гвинет настаивает на том, чтобы усложнить рецепт, заявляя, что бутерброд предназначен "для перекуса в машине". Актриса предлагает читателям своеобразный челлендж, который заключается в том, чтобы не испачкать салон яичным желтком по дороге на работу.

Рецепты с бамбуковой мешалкой для матча

Бамбуковая мешалка Фото: pixabay.com

Специально для книги "Все это просто" Гвинет составила длинный перечень инструментов, специй и приправ, которые должны быть на каждой кухне. Список включает случайные вещи, такие как бамбуковая мешалка для чая матча. При этом непонятно, в чем заключается принципиальная разница между обычным венчиком за 2 доллара и бамбуковой мешалкой за 15 долларов. Этот гаджет пригодится вам лишь в том случае, если вы захотите освоить японскую чайную церемонию.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезной гранолы от Гвинет Пэлтроу. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить пасту карбонара по рецепту актрисы.

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