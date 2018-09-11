Немецкий картофельный салат: рецепт от Даши Малаховой
Даша готовит картофельный салат с добавлением маринованных опят
Заказывая классический венский шницель в Австрии или колбаски в Германии, вам непременно предложат в качестве гарнира традиционный картофельный салат. Но подавать такой салат можно и просто так, без мясной "компании". Сегодня готовим немецкий картофельный салат "по-украински" – с маринованными опятами и корнишонами!
Немецкий картофельный салат
Ингредиенты:
- 300 г мелкого картофеля
- 50 г корнишонов
- 50 г маринованных опят
- Зеленый лук
- Оливковое масло
- 1-2 ст. ложки сметаны
- Горчица в зернах
- Соль
- Перец
Рецепт приготовления:
- Картофель отварите до готовности.
- Горчицу в зернах смешайте с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, корнишоны и маринованные опята.
- Добавьте сметану и перемешайте.
- В готовую заправку добавьте картофель, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте к столу.
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Источник: "Сегодня"