Немецкий картофельный салат: рецепт от Даши Малаховой

Даша готовит картофельный салат с добавлением маринованных опят

Картофельный салат с грибами Фото: dashamalahova.com

Заказывая классический венский шницель в Австрии или колбаски в Германии, вам непременно предложат в качестве гарнира традиционный картофельный салат. Но подавать такой салат можно и просто так, без мясной "компании". Сегодня готовим немецкий картофельный салат "по-украински" – с маринованными опятами и корнишонами!

Немецкий картофельный салат

Ингредиенты:

300 г мелкого картофеля

50 г корнишонов

50 г маринованных опят

Зеленый лук

Оливковое масло

1-2 ст. ложки сметаны

Горчица в зернах

Соль

Перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Идея для осеннего ужина: теплый салат с куриной печенью и яблоками

Рецепт приготовления:

Картофель отварите до готовности. Горчицу в зернах смешайте с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, корнишоны и маринованные опята. Добавьте сметану и перемешайте. В готовую заправку добавьте картофель, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осенний салат с грушей и сыром. Сайт "Сегодня" также делился рецептом картофельного салата с фетой, помидорами черри и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова: