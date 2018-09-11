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Немецкий картофельный салат: рецепт от Даши Малаховой

Даша готовит картофельный салат с добавлением маринованных опят

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
Картофельный салат с грибами Фото: dashamalahova.com
Картофельный салат с грибами Фото: dashamalahova.com

Заказывая классический венский шницель в Австрии или колбаски в Германии, вам непременно предложат в качестве гарнира традиционный картофельный салат. Но подавать такой салат можно и просто так, без мясной "компании". Сегодня готовим немецкий картофельный салат "по-украински" – с маринованными опятами и корнишонами!

Немецкий картофельный салат

Ингредиенты:

  • 300 г мелкого картофеля
  • 50 г корнишонов
  • 50 г маринованных опят
  • Зеленый лук
  • Оливковое масло
  • 1-2 ст. ложки сметаны
  • Горчица в зернах
  • Соль
  • Перец
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель отварите до готовности.
  2. Горчицу в зернах смешайте с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, корнишоны и маринованные опята.
  3. Добавьте сметану и перемешайте.
  4. В готовую заправку добавьте картофель, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осенний салат с грушей и сыром. Сайт "Сегодня" также делился рецептом картофельного салата с фетой, помидорами черри и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить дальневосточный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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