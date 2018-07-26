Рецепт перевернутого малинового пирога с карамелью

Если вы будет использовать замороженную малину, дайте ягодам оттаять и слейте лишний сок

Малиновый пирог Фото: Betty Crocker

В сезон малины ее, конечно же, полезней всего есть в натуральном виде. Но если свежие ягоды уже надоели, можно приготовить вкусный малиновый пирог.

Перевернутый пирог с малиной

Ингредиенты:

50 г масла

125 г сахара

250 г свежей или замороженной малины

Для теста:

150 г размягченного масла

150 г сахара

3 яйца

200 г просеянной муки

1 ч.л. разрыхлителя

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 170 ° C. Поместите масло в жаропрочную форму диаметром 25 см и растопите на среднем огне. Добавьте сахар, перемешайте и нагревайте в течение 1 минуты. Снимите с огня, затем разложите промытую малину в один слой. Отставьте в сторону. В большой миске взбейте сливочное масло до мягкости, затем добавьте мелкий сахар и взбейте в пышный светлый крем. Добавьте яйца по одному, затем всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте. Выложите приготовленное тесто на малину, распределите лопаткой. Поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте пирогу постоять 2 минуты, затем аккуратно переверните его на тарелку. Подавайте теплым, по желанию дополнив десерт взбитыми сливками или шариком мороженого.

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