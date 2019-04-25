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Необычные крашенки: как сделать декупаж пасхальных яиц

Делаем декупаж яиц на Пасху 2019 своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58

Ярко, быстро и на любой вкус! Маркетологи утверждают, что все больше украинцев отказываются от традиции окрашивать пасхальные яйца – на место пищевых красителей приходят расходники для декупажа: специальные узорчатые салфетки из рисовой бумаги, клей для декупажа и кисти. 

Чтобы украсить яйца на Пасху в технике декупаж, вам понадобятся: куриные яйца, яичный белок и бумажные салфетки с рисунком.

Белок – это натуральный клей, которым может быть и разведенный в воде крахмал. Налейте белок в мисочку. Взбалтывать его не нужно, иначе на крашенках останется пена.

С помощью кисточки нанесите белок на яйца и оставьте сохнуть на 5 минут. Тем временем вырежьте из салфетки рисунок, который будет украшать крашенку.

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Отделите той слой, на котором есть рисунок. Приложите к яйцу и начните разглаживать от центра к краям. Сверху тоже нужно промазать белком, чтобы зафиксировать картинку. Можно подсушить феном, чтобы все быстрее высохло.

Выбирайте салфетки по рисунку или по основном цвету. Ведь издавна считалось, что красная крашенка – символ добра и счастливого брака, желтая – тепла, урожая, богатства, оберег от злых сил, зеленая – означает надежду на жизнь, коричневая – землю и силу, черная – неведомое и тайное, бесконечность жизни, белая – чистоту и безгрешность, а голубая – божественность.

Напомним, ранее мы писали, что можно святить на Пасху в церкви.

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Источник: Сегодня
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