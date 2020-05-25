Необычный летний десерт: клубничный суп с мороженым

Рецепт сладкого клубничного супа-пюре с красным вином

Из клубники можно приготовить много вкусных десертов. Предлагаем простой, но оригинальный рецепт холодного клубничного супа-пюре.

Вам нужно будет проварить нарезанные ягоды вместе с сахаром, красным вином и водой. Если десерт будут есть дети, замените вино фруктовым соком, например, персиковым или апельсиновым.

Клубничный суп с мороженым

Клубничный суп-пюре с мороженым Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10-15 минут

Калорийность:

234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г клубники

50 мл красного сухого вина

30 г сахара

30 г воды

50 г ванильного мороженого

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Способ приготовления:

Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать. В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут. Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами. Подавать теплым либо холодным.

Полезный совет

Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.

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